Одышка - спутник ишемической болезни сердца

Здоровый человек не замечает, как он дышит. Он задумывается над этим, когда чувствует, что ему «не хватает воздуха», «теснит в груди». Одышка возникает всякий раз, когда организм, стремясь поддержать необходимый для жизни уровень кислорода в крови, ускоряет дыхательные сокращения.

Сигнал о нехватке кислорода (основные его поставщики — сердце и легкие) по блуждающему нерву поступает в головной мозг и активирует дыхательный центр, который, в свою очередь, дает команду ускорить темп дыхания. Одышка – это, прежде всего, реакция на повышенную физическую нагрузку: мы увеличиваем темп ходьбы, пытаемся догнать уходящий автобус и т. п. После подобного испытания приходится перевести дух — отдышаться. При этом восстановление нормального дыхания порою требует времени.

Рецепт борьбы с такой одышкой прост, даже банален: нужно заниматься физкультурой, больше ходить. У «кабинетного» человека мышцы работают вполсилы, их сокращений недостаточно, чтобы поддержать работу сердца. Отсюда понятно, почему при выполнении одинаковой по трудности задачи одышка у физически тренированных людей выражена меньше, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Когда одышка должна насторожить? Допустим, вы все время ходите одним и тем же маршрутом, минут 10-15 в обычном для себя темпе. И вот, однажды, вы заметили, что идти труднее: не хватает дыхания, нужно остановиться и немного постоять. Передвижение с остановками — первый признак неблагополучия, сигнал о том, что в ответ на обычную физическую нагрузку увеличивается частота дыхательных движений (в норме в минуту их должно быть 14-16).

Причинами неполадок с дыханием — одышки — могут быть и ожирение, и анемия (низкое содержание в крови гемоглобина), но самые, пожалуй, частые ее виновники — заболевания сердечно-сосудистой системы и легких. Легкие не болят. Об их неблагополучии можно судить лишь по косвенным признакам, в число которых входит одышка. Но одышка одышке рознь. Так, когда бронхи забиты мокротой, человек ощущает, что, как бы он ни старался вдохнуть, ему это дается с большим трудом. Такая же картина может возникнуть при опухоли дыхательных путей. Если же причина одышки — бронхоспазм, затруднение возникает уже при выдохе. Оно может быть столь сильным, что порождает ощущение удушья.

Чтобы понять, где именно нарушено прохождение воздуха, проводят специальное исследование — определение функции внешнего дыхания. В затруднительных случаях прибегают к бронхоскопии. Тонкий зонд с расположенной на конце оптической системой позволяет непосредственно рассмотреть трахеи и бронхи всех калибров. Одышка, вызванная нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, тоже проявляется как ощущение нехватки воздуха, невозможность вдохнуть полной грудью. Она — нередкий спутник ишемической болезни сердца.

Но иногда одышка может сигнализировать об острой недостаточности кровообращения или отеке легких. Ультразвуковая диагностика деятельности сердца, суточное исследование сердечного ритма, электрокардиографическое наблюдение и другие исследования помогут выяснить истинную причину учащенного дыхания при сердечной патологии. Если одышка возникает в покое, это — недобрый признак, сигнал о серьезных нарушениях в работе организма. Внезапная и быстро нарастающая, она может быть следствием эмболии (закупорки) сосудов легких или разрыва легочной ткани. Ее появление в ночное время — чаще всего результат срыва сердечного ритма, развития острой сердечной недостаточности, приступа сердечной или бронхиальной астмы.

Во всех этих случаях требуется экстренная медицинская помощь. Зачастую одышка возникает на фоне эмоциональной нагрузки. Сильное волнение, гнев, тревога, страх усиливают выработку адреналина. Попадая в кровь, он заставляет организм работать в режиме гипервентиляции (прогонять через легкие слишком большой объем воздуха). Порожденные гормональной бурей сигналы поступают в центральную нервную систему, которая, возбуждаясь, вынуждает чаще сокращаться дыхательные мышцы. Чем выше накал страстей, тем сильней одышка. Эмоции подстегивают деятельность не только легких, но и сердца. Увеличение сердечных сокращений ощущается как сердцебиение. По мере того, как уходит стрессовая ситуация, нормализуется и дыхание. Одышка может сопровождать ряд заболеваний, не затрагивающих впрямую органы дыхания и кровообращения. Так, она нередко возникает при тиреотоксикозе (избытке гормона щитовидной железы), сахарном диабете. Прием некоторых лекарств также может стимулировать одышку. Внезапная одышка у ребенка может быть связана с попаданием инородного тела в дыхательные пути.

Сердечная одышка возникает при сердечной недостаточности вначале в связи с физическим напряжением и приемом пищи, а затем и в покое. Наиболее часто встречается у больных с пороками сердца и кардиосклерозом.

Легочная одышка возникает при различных нарушениях деятельности дыхательного аппарата, при воздействии на слизистую оболочку дыхательных путей отравляющих веществ. Наиболее часто встречается при пневмонии, эмфиземе легких, плевритах, эмболии легочной артерии. Различают одышку инспираторную и экспираторную.

Инспираторная одышка характеризуется затяжным вдохом и возникает при рефлекторном спазме голосовой щели, сердечной астме.

Экспираторная одышка (затруднен выдох) возникает при сужении просвета мелких бронхов и бронхиол вследствие спазма бронхиальной мускулатуры (при бронхиальной астме).

Сердечно-легочная (смешанная) одышка встречается при тяжелых формах бронхиальной астмы и эмфиземе легких вследствие склеротических изменений в системе легочной артерии, гипертрофии правого желудочка и нарушения гемодинамики.

Церебральная одышка возникает в связи с раздражением дыхательного центра при органических поражениях головного мозга (травмы черепа, опухоли, кровоизлияния и т. д.).

Гематогенная одышка является следствием изменения химизма крови (диабетическая кома, уремия) в связи с накоплением в крови кислых продуктов обмена веществ, а также наблюдается при малокровии. Нередко одышка переходит в приступ удушья, который значительно отягощает состояние больного, требует срочной помощи.

Уход при одышке. При возникновении у больного острого приступа одышки необходимо срочно вызвать бригаду "Скорой помощи" и принять срочные меры для облегчения дыхания:

ограничить физическую активность;

при тяжелой одышке усадить больного в кресло или на кровати;

придать больному возвышенное (сидячее) положение, подложив подголовник или несколько подушек под спину или приподняв верхнюю часть функциональной кровати;

успокоить больного и объяснить ему, что после того, как начнется лечение, одышка уменьшится;

постараться переключить внимание больного;

освободить больного от тяжелого одеяла и стесняющей одежды;

обеспечить максимальный приток свежего воздуха, открыв форточку или окно;

ингаляции увлажненным кислородом на дому;

проводить контроль частоты, глубины и ритма дыхания.

После установления диагноза и назначения лечения ухаживающий должен контролировать правильность проводимого лечения.

Если одышка носит хронический характер и связана с хроническим бронхитом или эмфиземой легких:

курильщикам необходимо бросить курить;

больше бывать на свежем воздухе, избегать пыли, дыма, резких запахов;

больше отдыхать;

остерегаться простуды и гриппа;

пройти курс обучения дыхательной гимнастики и специальных упражнений у врача лечебной физкультуры;

пройти курс физиотерапии у врача физиотерапевта;

по назначению врача, держать дома антибактериальные препараты широкого спектра действия и, в случае присоединения инфекции, начинать как можно раньше их прием.

Если одышка связана с аллергическими заболеваниями легких, например, бронхиальной астмой:

необходимо предотвращать контакт больного с аллергеном;

обеспечить его ингалятором с тем препаратом, который до приступа назначил ему врач;

при затрудненном отделении мокроты применять имеющиеся отхаркивающие средства.

Олеся Донченко,

семейный врач.