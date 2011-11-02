При смене погоды может произойти инфаркт

В Украине от погодных условий зависит более 35% людей.

На смену погоды реагируют сосуды, сердце, суставы, органы пищеварения. При высоком атмосферном давлении у людей с хроническими болезнями болит голова, возникают спазмы сосудов и бронхов. Метеозависимость чаще всего встречается у людей 50-60 лет.

Столичный врач-невропатолог 48-летний Петр Иванчук говорит, регуляторные механизмы организма постоянно реагируют на изменения окружающей среды.

- Чаще всего на смену погоды реагируют больные вегетососудистой дистонией, сахарный диабет, ревматизм, - рассказывает врач. - Чувствительные к весенним перепадам также гипертоники, сердечники. Плохо чувствуют себя и больные ишемической болезнью сердца. Пониженное содержание кислорода в воздухе отрицательно влияет на больных бронхиальной астмой, больных с легочными и сосудистыми патологиями. В зависимых от погоды болит голова, падает или поднимается давление, появляется тошнота. У одной моей пациентки при изменении погоды осложняется дыхание, появляются спазмы грудной клетки. В такие дни ей очень трудно работать, поэтому на работе она берет выходные.

Врач говорит, во время магнитной бури число самоубийств повышается в 1,5 раза. Температурные перепады также значительно увеличивают вероятность сердечного приступа, число инсультов и инфарктов во время магнитных бурь достигает 70%. Это происходит, потому что во время холода рефлекторное сужение кровеносных сосудов увеличивает давление и нагружает сердце.

gazeta.ua