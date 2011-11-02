Беременным вредно есть из пластиковой посуды

Бе­ре­мен­ным, осо­бен­но но­ся­щим под серд­цем до­чек, сто­ит воз­дер­жать­ся от упо­треб­ле­ния кон­сер­вов и еды из плас­ти­ко­вой по­су­ды.

Бис­фе­нол в по­след­ние го­ды стал од­ним из са­мых об­суж­да­е­мых в ме­ди­ци­не хи­ми­ка­тов. Бис­фе­нол А, или BPA, - это про­мыш­лен­ный хи­ми­кат, ко­то­рый ис­поль­зу­ет­ся для из­го­тов­ле­ния жест­ких пласт­мас­со­вых бу­ты­лок и мно­го­ра­зо­вых ста­кан­чи­ков.

Он так­же при­ме­ня­ет­ся в про­из­водст­ве кон­сер­вов и упа­ко­вок для на­пит­ков, в том чис­ле и не­ко­то­рых сме­сей дет­ско­го пи­та­ния. Вра­чи счи­та­ют его са­мым опас­ным хи­ми­ка­том из ны­не по­треб­ля­е­мых че­ло­ве­чест­вом.

В 2008 го­ду Ко­мис­сия по кон­тро­лю за ле­кар­ст­ва­ми и про­дук­та­ми США при­зна­ла его пол­ностью без­опас­ным для здо­ровья, что вы­зва­ло рез­кую вол­ну кри­ти­ки со сто­ро­ны ме­ди­цин­ско­го со­об­щест­ва, по­сколь­ку уже на тот мо­мент его вред был уста­нов­лен мно­го­чис­лен­ны­ми ис­сле­до­ва­ни­я­ми.

В 2010 го­ду под дав­ле­ни­ем об­щест­вен­нос­ти пред­ста­ви­те­ли Ко­мис­сии при­зна­ли, что вли­я­ние бис­фе­но­ла на ор­га­низм «вы­зы­ва­ет не­ко­то­рую оза­бо­чен­ность» – од­на­ко ни­ка­ких за­пре­тов на его ис­поль­зо­ва­ние, не­смот­ря на тре­бо­ва­ния вра­чей, вве­де­но не бы­ло.

Тра­ди­ци­он­но вра­чи со­ве­ту­ют осте­ре­гать­ся дан­но­го хи­ми­ка­та, и в пер­вую оче­редь этот со­вет от­но­сит­ся к бе­ре­мен­ным жен­щи­нам и ма­ло­лет­ним де­тям – на них он пред­по­ло­жи­тель­но вли­я­ет в наиболь­шей сте­пе­ни.

Это утверж­де­ние пол­ностью под­тверж­да­ет­ся по­след­ни­ми дан­ны­ми груп­пы бри­тан­ских уче­ных. Ис­сле­до­ва­те­ли про­тес­ти­ро­ва­ли 244 бе­ре­мен­ных жен­щин и их 3-лет­них де­тей на пред­мет воз­дейст­вия Бис­фе­но­ла А. Бы­ло об­на­ру­же­но, что при вы­со­ком уров­не со­дер­жа­ния Бис­фе­но­ла А у ма­те­рей в про­цес­се бе­ре­мен­нос­ти их де­ти бо­лее склон­ны про­яв­лять при­зна­ки ги­пе­рак­тив­нос­ти, бес­по­койст­ва и де­прес­сии.

О­со­бо от­ме­ча­ет­ся, что эти про­бле­мы с по­ве­де­ни­ем по­яв­ля­ют­ся толь­ко у де­во­чек. Уче­ные по­ка за­труд­ня­ют­ся объ­яс­нить по­че­му. Они вы­дви­ну­ли ги­по­те­зу, со­глас­но ко­то­рой вы­со­кий уро­вень со­дер­жа­ния бис­фе­но­ла вли­я­ет на уро­вень тес­тос­те­ро­на у ре­бен­ка.

Если это де­воч­ка, то тес­тос­те­рон, ко­то­рый у нее в нор­ме дол­жен быть на низ­ком уров­не, вли­я­ет не ее ор­га­низм не­га­тив­но, как раз и ста­но­вясь при­чи­ной по­ве­ден­чес­ких про­блем.

По­ка что аме­ри­кан­ский Де­пар­та­мент здра­во­ох­ра­не­ния и со­ци­аль­ных служб пред­ла­га­ет бе­ре­мен­ным: из­бе­гать ис­поль­зо­ва­ния плас­ти­ко­вой по­су­ды; со­кра­тить по­треб­ле­ние кон­сер­ви­ро­ван­ных про­дук­тов, вмес­то это­го вы­би­рать све­жие или за­мо­ро­жен­ные фрук­ты и ово­щи; ис­поль­зо­вать стек­лян­ную та­ру для на­гре­ва пи­щи в мик­ро­вол­но­вой пе­чи.

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