Легче выспаться с 23.00 до 6.00

Чтобы выглядеть красиво, надо спать не меньше 7 часов. Так считает столичный косметолог и парикмахер Александр Ситуха.

На съезде парикмахеров и косметологов в одном из столичных концертных холлов корреспонденту Gazeta.ua он дает советы, как и сколько надо спать, чтобы выглядеть свежей и красивой.

"На ночь проветрите комнату. Не бойтесь спать с открытым окном. От свежего воздуха хорошо работает мозг, снятся красивые сны, отдыхает кожа, поскольку она наполняется кислородом", - говорит Александр.

Старайтесь ложиться спать всегда в одно и тоже время. И даже в выходные.

"Самое оптимальное - засыпать в 23 и просыпаться в 6 утра. Один час сна до полуночи равен двум. Чтобы мозг и тело отдыхали, не смотрите перед сном телевизор и не читайте книг. Это утомляет глаза и наутро заметите синяки и морщины под глазами. Ешьте за 3-4 часа до сна, вместо чая выпейте воду с лимоном или смородиновым вареньем, стакан компота, или свежо выдавленного овощного сока ".

Попросите любимого или любимую сделать вам массаж головы. От этого быстро заснете, да и волосы на следующий день будут лучше. "Массируя кожу головы, мы ускоряем кровоснабжение, улучшает рост волос. Его делают дважды в неделю, по 5-10 минут, но не дольше, чтобы волосы не жирнели".

Три рекомендации, как заставить себя проснуться утром.

1. Никогда не переставляйте будильник на попозже. Тогда точно проспите - ибо где 5, там и 20 минут сна.

2. Найдите себе несомненную цель - я должен просыпаться в 7, так за два года я насобираю на машину, понравлюсь начальнику своей пунктуальностью и он повысит меня по карьере, заработаю на тысячу гривен больше, буду здоровее.

3. Когда проснулись, выпивайте стакан воды. Его можно оставлять на ночь возле кровати. Это поможет проснуться быстрее.

gazeta.ua