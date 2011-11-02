Оливки с миндалем привели к ботулизму

Роспотребнадзор призывает граждан отказаться от оливок, фаршированных миндалем. После их употребления в Финляндии зафиксировано два случая заболевания ботулизмом.

Речь идет о продукции "Био оливки, фаршированные миндалем", расфасованные в стеклянные банки, производства Società Cooperativa Agricola G. M.G. a r. l. dei F. lli Gaudiano (Италия). По официальным данным, указанная продукция импортировалась в РФ под торговой маркой Bio Gaudiano (Био Гаудиано). Срок годности оливок: сентябрь 2012 года. Вес единицы товара: 314 мл и 3100 мл. В настоящее время производитель предпринимает меры по отзыву указанной продукции, произведенной в 2010–2011 годах.

В свою очередь, Роспотребнадзор принимает меры по выявлению этой продукции на территории России. Российским потребителям рекомендуется до полной ликвидации последствий сложившейся ситуации не использовать в пищу данный продукт.

Ботулизм — тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.

newsland.ru