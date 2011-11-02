Очень простой способ не полнеть

Столичный бодибилдер Александр Белоус для поддержания формы советует питаться по 6 раз в день и обязательно завтракать.

"Есть нужно 6 раз в день в одно и тоже время. Организм будет знать, что в определенное время он получит пищу и не будет накапливать жиров впрок. Не понимаю людей, которые не завтракают утром. Недостаток энергии они будут компенсировать ночью, а это всегда чревато лишними килограммами", - сказал он.

Заниматься бодибилдингом Александр начал 15 лет назад. В 2008 году он стал абсолютным чемпионом на турнире "Кубок Олимпа", за год занял первое место на Всемирных играх в Тайване. Теперь Александр Белоус занимает пост президента ассоциации бодибилдинга и фитнеса в Киеве.

"В этом виде спорта питание имеет большое значение. Надо контролировать потребление углеводов, обязательно есть мясо, рыбу, сыр и яйца. За день я съедаю килограмм мяса и 10 яиц", - рассказал Александр.

"Перед соревнованиями диета меняется. Из рациона полностью исключают сладкое, мучное и молочные продукты. Животные жиры заменяют оливковым или льняным маслами. На фоне этого увеличиваются физические нагрузки. Тогда подкожный жир полностью сжигается, но мышечная масса не теряется. По нынешним ценам такой питание обходится недешево", - добавил он.

Теперь бодибилдер привык к диетам, а раньше ему было трудно себя ограничивать.

"С самого начала было трудно соблюдать диету, потому что любил хорошо поесть. Однажды перед соревнованиями мне приснилось, будто я пришел на какое-то застолье. Поел все, что было на столе. Сон был похож на реальность, потому что чувствовал вкус и запах. Проснулся перепуганный - для чего я это сделал? Успокоился, когда понял, что это был только сон", - поделился Александр.

gazeta.ua