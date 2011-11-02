Незаслуженная похвала снижает самооценку - психологи

Исследователи выяснили, что ободряющие разговоры могут иметь обратный эффект, негативно сказываясь на эмоциональном состоянии человека и его самооценке

Исследователи провели 4 эксперимента: их интересовало - когда именно человек ощущает, что он заслуживает похвалы. 4 000 студентов и школьников из США и Гонконга предлагалось пройти тест, а потом сравнить свою работу с тем, как справились их одноклассники. После того, как оценки за тест были оглашены, добровольцы прошли еще один тест, оценивающий депрессивные черты.Позднее эксперимент повторился, но оглашенные результаты отличались от реальных. Так, хорошо справившиеся студенты, узнавали, будто они справились хуже всех. То же самое и с теми, кто не справился. В итоге добровольцы, чьи заслуги преувеличивались или сильно преуменьшались, демонстрировали больше депрессивных признаков.В результате психологи советуют оценивать ситуацию более реалистично, чтобы избежать психологической травмы.

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