Как натренировать мозг против депрессии

Йен Готлиб из Стэнфордского университета (США) и его коллеги наблюдали девочек 10–14 лет, чьи матери страдают депрессией. Считается, что у таких отроковиц риск депрессии особенно высок, ибо они могут унаследовать от родительниц стремление усиливать неприятную информацию. И хотя ни одна из девочек ещё не выказала ни одного соответствующего симптома, учёные обнаружили, что их мозг уже слишком остро реагирует на негативные эмоциональные.

Исследователи попробовали отучить девочек от этой бессознательной привычки с помощью интерактивного ПО и аппаратуры для визуализации мозговой деятельности. В ходе пилотного эксперимента восемь девочек наблюдали за работой областей, связанных с депрессией: к ним относятся дорсальная зона передней поясной коры, передняя островковая доля и дорсолатеральная префронтальная кора.

Уровень активности в этой мозговой сети измерялся с помощью функциональной МРТ, а девочки на экране компьютера видели термометр. Участницам эксперимента показывали печальные изображения, которые поднимали «температуру», после чего они пытались вернуть себе более оптимистичное состояние. Контрольная группа наблюдала чужие результаты, что не позволяло подопытным научиться контролировать себя.

Другой пилотный эксперимент проходил в виде компьютерной игры. Каждые несколько секунд на экране появлялась пара лиц: нейтральное и грустное или нейтральное и счастливое. Затем вместо одного из лиц девочкам показывали точку, и игра заключалась в том, чтобы нажать на неё. В экспериментальной группе (обе состояли из восьми девочек) точка всегда заменяла более «положительное» лицо в паре, а в контрольной подстановка была случайной.

Эти задачи на отклонение внимания предложил психолог Колин Маклеод из Университета Западной Австралии. Г-н Готлиб счёл методику настолько упрощённой, что заключил пари о том, что она не приведёт к изменению психологических симптомов. И проиграл.

Оба эксперимента уже через неделю привели к значительному снижению связанных со стрессом реакций, в числе которых повышение частоты сердечных сокращений, кровяного давления и уровня кортизола. Эти реакции являются ключевыми маркерами депрессии. Участницы экспериментальных групп стали к тому же меньше моргать при виде грустных лиц (типичная защитная реакция при испуге).

Впереди — эксперименты с участием двухсот девочек.

Результаты исследования были представлены на годовом собрании Общества по исследованиям в области психопатологии в Бостоне (США).

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