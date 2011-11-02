Варенье - вместо таблеток

Зимой-весной нам всем не хватает витаминов. Поэтому не удивительно, что мы тогда чувствуем себя вялыми и частенько болеем простудами.

Поддержать иммунитет поможет такой рецепт. Взять 0,5 кг клюквы (можно замороженной) и размять ее. Измельчить стакан ядер грецкого ореха, 2–3 зеленых яблока с кожурой нарезать кубиками. Все смешать, добавить 0,5 стакана воды и 0,5 кг сахара.

Смесь на маленьком огне держать, пока не закипит. После этого выложить в стеклянные банки. Принимать по 1 ст. ложке утром и вечером.

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