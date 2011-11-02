Чем опасны узкие брюки

Узкие брюки и джинсы не только подчеркивают все достоинства фигуры, но и наносят непоправимый вред женскому здоровью.

Американские ученые составили список опасных последствий ношения узких брюк. Первым неприятным «сюрпризом» являются проблемы с кровообращением – сдавливание сосудов в области паха, бедер и половых органов. А нарушенное кровообращение приводит к повышенной отечности и варикозу. Следующей опасностью является повреждение кожи: нередко узкие брюки и джинсы натирают кожу, что впоследствии грозит заражению бактериями микробами. Специалисты отмечают, что молочницей чаще всего страдают именно любительницы узких брюк.

Среди прочих неприятностей ученые назвали деформацию женского тела, повреждение нервов, и всеми ненавистный целлюлит.

likar.info