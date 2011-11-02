Кому категорически нельзя пить кофе

Беременность – серьёзный период для женщины, ведь она не только ждёт малыша, но является с ним одно целое. Эта истина уже не для кого не секрет, поэтому женщинам во время беременности противопоказаны все вредные привычки, как сигареты и алкоголь в любом количестве. Но оказывается не только это вредно сказывается на ребёнке.

Учёные из Aarhus Universitet доказали, что кофе крайне вредно для беременных. Исследователи провели наблюдение за 88482 беременных женщин, зарегистрированных в Danish National Birth Cohort. При этом учитывались и другие вредные привычки. В результате исследования выяснилось, что 55,4% совсем не употребляют кофе во время беременности, 31,4% выпивают ежедневно от 1,5 до 3 чашечек кофе, и они подверглись риску прерывания беременности на 3%. А вот 13% беременных, признались, что они выпивают от 4 до 7 чашек кофе в день и в этой группе риск спонтанного прерывания беременности составил 33%. Ещё хуже картина риска оказалась у 3,4% беременных, которые в день выпивали от 8 и более чашек кофе, они подверглись 59% риска. Особенно риск увеличивается во второй половине беременности.

Интересно, что чай не влиятет на беременность подобным образом. Вероятней всего причина не в кофеине. На данном этапе исследования, учённые пытаются выяснить какой же химический элемент в кофе так вреден для беременности.

for-health.ru