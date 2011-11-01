В России - свиной грипп, первой жертвой стал футболист

Согласно официальным данным, первой жертвой высокопатогенного свиного гриппа за эту осень стал житель Кубани, пишет "Российская Газета". Известно, что в конце прошлой недели в краевую инфекционную больницу доставили 22-летнего мужчину.

Как выяснилось позднее, хотя заболевший не имел серьезных заболеваний, ослабляющих иммунитет, и являлся игроком одной из местных футбольных команд, он не был привит от гриппа, что и сказалось на факте заражения. На данный момент мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Медики подчеркивают: раньше свиной грипп поражал преимущественно пенсионеров, женщин и детей, - самые уязвимые группы. Сейчас же инфекция переключилась и на здоровых молодых мужчин. По словам Ирины Воронковой, руководителя пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, это весьма тревожный факт.

meddaily.ru