В России - свиной грипп, первой жертвой стал футболист
Инфекция начала поражать молодых
Согласно официальным данным, первой жертвой высокопатогенного свиного гриппа за эту осень стал житель Кубани, пишет "Российская Газета". Известно, что в конце прошлой недели в краевую инфекционную больницу доставили 22-летнего мужчину.
Как выяснилось позднее, хотя заболевший не имел серьезных заболеваний, ослабляющих иммунитет, и являлся игроком одной из местных футбольных команд, он не был привит от гриппа, что и сказалось на факте заражения. На данный момент мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Медики подчеркивают: раньше свиной грипп поражал преимущественно пенсионеров, женщин и детей, - самые уязвимые группы. Сейчас же инфекция переключилась и на здоровых молодых мужчин. По словам Ирины Воронковой, руководителя пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, это весьма тревожный факт.