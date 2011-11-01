Порция "волшебных грибов" меняет личность человека

Через 45 лет после того, как Тимоти Лири, проповедник наркотического мистицизма, призвал своих последователей, хиппи, к расширению сознания, ученые пришли к выводу, что "волшебные грибы" действительно меняют личность человека - и меняют к лучшему, пишет The Independent.

Одной дозы псилоцибина, действующего вещества "волшебных грибов", достаточно для того, чтобы вызвать не только галлюцинации, но и позитивные изменения личности, сохраняющиеся до года, заключили исследователи из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор психиатрии Роланд Гриффитс, автор исследования, назвал выводы этой работы "беспрецедентными".

Ученые давали 51 взрослому участнику эксперимента псилоцибин или плацебо в ходе нескольких сессий. Их просили лежать на диване с закрытыми газами и слушать музыку с особым упором на "внутренний опыт". 30 из участников пережили "мистический опыт", говорится в статье, после чего повысились их показатели по такому качеству характера, который психологи называют "открытость опыту". Через год показатели остались на том же высоком уровне. У 21 участника, не пережившего "мистического опыта", изменений не выявлено.

"Открытость опыту" - одно из пяти основных качеств, используемых в психологии для описания человеческой личности, оно "ассоциируется с воображением, художественным восприятием, чувствами, абстрактным мышлением и широтой взглядов", - напоминает автор статьи Мэтт Блейк.

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