Чем опасны итальянские оливки

В России Роспотребнадзор выступил с официальным заявлением: стало известно, что в Финляндии зафиксированы два случая заболевания ботулизмом. Причиной явился продукт "Био оливки, фаршированные миндалем", расфасованных в стеклянные банки, производства итальянской компании Societа Cooperativa Agricola G.M.G. a r.l. dei F.lli Gaudiano.

В распоряжении ведомства имеются факты, говорящие о том, что опасная продукция импортировалась и в Россию под торговой маркой Bio Gaudiano. На оливках проставлен срок годности - сентябрь 2012 года. На данный момент производитель отзывает всю продукцию, произведенную в 2010-2011 годах, а Роспотребнадзор предпринимает меры по выявлению оливок на территории страны.

Эксперты подчеркивают: ботулизм – опасное заболевание, вызываемое Clostridium botulinum, и характеризующееся поражением нервной системы. Попадая в организм с пищевыми продуктами, водой или другим путем, ботулотоксин, производимый C. botulinum, поражает мотонейроны передних рогов спинного мозга. В результате нарушается иннервация мышц, развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность.

Чаще всего недуг начинается с тошноты, рвоты, болей в животе. Позднее наблюдается метеоризм, запоры вместе с расстройствами зрения, мышечной слабостью, головной болью, повышением температуры. Потом дают о себе знать уже явные симптомы неврологических и сердечно-сосудистых отклонений.

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