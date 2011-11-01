Ученые: счастье продлевает жизнь

Британские ученые установили: счастливые и позитивно настроенные люди живут дольше, сообщает Daily Mail, ссылаясь на выводы специалистов из Лондонского университетского колледжа. "В течение 5 лет исследователи наблюдали за жизнью без малого 4 тыс. человек в возрасте 52-79 лет. Оказалось: в группе тех, кто говорил, что более-менее доволен жизнью, вероятность преждевременной смерти была ниже на 35%", - пишет журналистка Сэди Уайтлокс. По мнению ученых, это подтверждает идею, что позитивная психология помогает от болезней и стресса.

Участники эксперимента четыре раза в день фиксировали свой уровень удовлетворенности жизнью или беспокойства. Окончательные выводы были сделаны после того, как исследователи сделали поправку на целый ряд факторов: возраст, пол, депрессию, наличие определенных болезней и здоровый или нездоровый образ жизни респондентов.

Выводы Эндрю Степто и его коллег подтверждают более ранние заключения ученых о том, что оптимизм полезен для здоровья, а тревожность, депрессия и пессимизм повышают заболеваемость и сокращают жизнь.

Однако Степто подчеркнул: это не доказательство, что ощущение счастья продлевает жизнь. Он сделал упор на важности позитивных эмоций для пожилых людей.

www.inopressa.ru