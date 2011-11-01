Диета восстанавливает почки за 2 месяца

Помочь людям, страдающим от диабета, может низкоуглеводная диета, которая спасет от отказа почек.

Серия экспериментов показала, что низкоуглеводная диета с большим количеством жиров всего за два месяца практически восстанавливает почки.

Обычно низкоуглеводная диета - это яйца со сливками, бекон и омлет с маслом, либо салат-латук с майонезом.

Группа исследователей из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке разделила мышей, болевших диабетом 1 и 2 типа, на две группы. Одна придерживалась стандартной диеты с большим количеством углеводов, а другая - кетогенной диеты. После двух месяцев наблюдений у мышей из второй группы не наблюдалось никаких признаков отказа почек.

likar.info