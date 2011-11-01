Как уберечься от инфаркта

Ежегодно две трети украинского умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи призывают чаще обследоваться.

- Многие люди даже не замечают, что тяжело болеют. В большинстве случаев больное сердце можно вылечить полностью, - говорит 55-летняя Екатерина Амосова, заведующая кафедрой внутренней медицины № 2 Национального медуниверситета им. Богомольца. - Достаточно следить за самочувствием и вовремя проверяться у врача. Эффективность профилактики очевидна, ибо в стационаре от инфаркта умирают только 10 процентов пациентов. Среди тех, кто не обращался к кардиологу, умирает каждый второй.

Профессор кардиологии из Франции Жан Пьер Басан советует, как избежать болезней сердца и уберечься от инфаркта.

- Не курите, ведите активный образ жизни, ешьте понемногу. Питаться нужно часто, но малыми порциями.

- Известно, что инфаркт развивается на фоне атеросклероза. Это сужение сосудов из-за холестериновых бляшек на стенках сосудов. Затем образуются тромбы, которые нарушают кровоток. Потому ешьте меньше животных жиров, которые повышают уровень холестерина в крови.

- Склонность к инфаркту не является наследственной. Ее приобретают в течение жизни те, кто имеет вредные привычки и ведет малоактивный образ жизни. Более всего рискуют больные сахарным диабетом и гипертонией. Надо много ходить.

- Исследования показали, что люди в Восточной Европе страдают от инфаркта чаще, чем западноевропейцы. Те лучше заботятся о своем здоровье и правильно питаются. Полезно средиземноморское меню. В нем много овощей и рыбы. В рыбьем жире есть вещество Омега-3, которое чистит сосуды.

gazeta.ua