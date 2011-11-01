Седые волосы нельзя выщипывать

С каждым годом все больше молодых женщин начинают седеть. Больше к поседению склонны блондинки. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал итальянский парикмахер Джузеппе Ассольви. Он 30 лет работает парикмахером. В Украине дает мастер-классы с 2007 года. Его называют самым страстным парикмахером в мире. Стрижет под музыку. Пользуется только ножницами и электробритвой. Общаемся через переводчика.

"У меня подруге только 30 лет, а уже приходится закрашивать седые волоски. Не вырывайте седые волосы. Избавиться седины таким методом все равно не удастся. Еще быстрее станете седой. Сейчас в салонах красоты полно всевозможных красок-кремов, возвращающих седым волосам натуральный цвет. Есть препараты, которые закрашивают только седые волосы. О седине можно забыть на месяц-полтора. Народным методам я уже давно не верю. От многих скорее можно облысеть, чем скрыть седину ".

Чтобы избежать седины, надо позаботиться о здоровье.

"С появлением первых седых волос идите к врачу. В организме точно не хватает витаминов А, С, Е. У меня есть знакомый, которому 70, а он до сих пор черный, как смола. Имеет несколько седых волос на затылке. Они мало заметны. Говорит, что седеть начал в 40, но его мать запрещала ему выдергивать седые волосы. Может, поэтому и сейчас такой темный ".

Советует скрывать седину, окрашивая красками под натуральный цвет волос.

"Милирование уже вышло из моды. Тонкие пряди разных оттенков на женщине теперь выглядят несколько странно. Равномерный естественный цвет сейчас моден как никогда ".

По наблюдению парикмахера, человек начинает седеть в том же возрасте, когда поседели его родители.

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