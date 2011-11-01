Более 2 миллионов американцев остались без света

Число жертв сильнейшей снежной бури на востоке и северо-востоке США в понедельник, 31 октября, выросло до 12 человек.

Без света остаются около 2,2 миллиона домохозяйств, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды погибли восемь человек. Большинство погибших попали в ДТП, причиной которых стала плохая видимость или упавшие на проезжую часть столбы линий электропередачи и деревья, не выдержавшие тяжести мокрого снега. По данным спасателей, деревья падали чаще, чем при подобных буранах, поскольку еще не сбросили листву и собирали в своих кронах большое количество снега.

В официальный список жертв входят пять человек в штате Пенсильвания и три – в Массачусетсе, в Коннектикуте и Нью-Джерси погибли по два человека.

В связи с погодными условиями губернаторы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорка, Коннектикута и Массачусетса объявили ранее режим чрезвычайной ситуации.

По данным метеорологов, в некоторых регионах за два дня выпало до 80 сантиметров осадков, где-то – до 48. Из-за непогоды пострадали сотни пассажиров авиа- и железнодорожных перевозчиков.

Ранее телекомпания MSNBC сообщала, что снегопад привел на выходных к многочасовым задержкам авиарейсов в Филадельфии, Нью-Йорке и Нью-Арке, отменены около тысячи рейсов.

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