Как защититься от выхлопных газов?
Тяжелые металлы...
О том, что выхлопные газы автомобилей очень вредны, уже давно все знают.
Двигатель на бензине выбрасывает в воздух большое количество оксида углерода, дизельный мотор выделяет сажу, кроме этого состав газов кишит продуктами неполного окисления, тяжелыми металлами и другими вредными веществами.
Для примера - оксид углерода препятствует поглощению кислорода кровью, оксиды азота приводят к различным заболеваниям легких.
Вредные вещества имеют свойство накапливаться в организме незаметно, а потом резко заявлять о себе, проявляясь в тяжелых заболеваниях.
Автомобильные выхлопы могут вызвать у детей, еще находящихся в материнской утробе, генетические изменения, способствующие развитию астмы в дальнейшем.
Что нужно знать?
•Наименьшее количество вредных веществ выбрасывается автомобилем на скорости 40-80 км/ч. Поэтому, когда вы едете по скоростной трассе, окна лучше закрыть и включить систему контроля микроклимата.
•При стоянке автомобиля лучше всего выключить двигатель. При работе двигателя на холостом ходу на неподвижном автомобиле с выключенной системой вентиляции и даже при работе системы вентиляции и системы контроля микроклимата на полную мощность, в салон могут попасть токсичные отработавшие газы.
•Если вы вынуждены ехать с открытой или не полностью закрытой крышкой багажника, например при перевозке длинномерного груза, убедитесь в том, что все окна закрыты и включите максимальную подачу воздуха. Это обеспечит интенсивное поступление свежего воздуха в салон автомобиля. Небольшое избыточное давление воздуха в салоне будет препятствовать попаданию в него отработавших газов.
•Не паркуйте автомобиль над разбросанной бумагой, опавшими сухими листьями, на сухой траве или в других местах, опасных в пожарном отношении. Горючие материалы при контакте с раскаленными элементами системы выпуска отработавших газов легко могут воспламениться.
•Новое и исправное авто, вырабатывает меньше опасных газов. Следите за состоянием автомобиля.
•Старайтесь чаще проветривать салон вечером или ранним утром - открывайте все окна при выключенном двигателе.