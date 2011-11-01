Как защититься от выхлопных газов?

О том, что вы­хлоп­ные га­зы ав­то­мо­би­лей очень вред­ны, уже дав­но все зна­ют.

Дви­га­тель на бен­зи­не вы­бра­сы­ва­ет в воз­дух боль­шое ко­ли­чест­во ок­си­да уг­ле­ро­да, ди­зель­ный мо­тор вы­де­ля­ет са­жу, кро­ме это­го со­став га­зов ки­шит про­дук­та­ми не­пол­но­го окис­ле­ния, тя­же­лы­ми ме­тал­ла­ми и дру­ги­ми вред­ны­ми ве­щес­тва­ми.

Для при­ме­ра - ок­сид уг­ле­ро­да пре­пят­ст­ву­ет по­гло­ще­нию кис­ло­ро­да кровью, ок­си­ды азо­та при­во­дят к раз­лич­ным за­бо­ле­ва­ни­ям лег­ких.

Вред­ные ве­щест­ва име­ют свойст­во на­кап­ли­вать­ся в ор­га­низ­ме не­за­мет­но, а по­том рез­ко за­яв­лять о се­бе, про­яв­ля­ясь в тя­же­лых за­бо­ле­ва­ни­ях.

Ав­то­мо­биль­ные вы­хло­пы мо­гут вы­звать у де­тей, еще на­хо­дя­щих­ся в ма­те­рин­ской ут­ро­бе, ге­не­ти­чес­кие из­ме­не­ния, спо­собст­ву­ю­щие раз­ви­тию аст­мы в даль­ней­шем.

Что нужно знать?

•Наи­мень­шее ко­ли­чест­во вред­ных ве­ществ вы­бра­сы­ва­ет­ся ав­то­мо­би­лем на ско­рос­ти 40-80 км/ч. По­это­му, ког­да вы еде­те по ско­рост­ной трас­се, ок­на луч­ше за­крыть и вклю­чить сис­те­му кон­тро­ля мик­рок­ли­ма­та.

•При сто­ян­ке ав­то­мо­би­ля луч­ше все­го вы­клю­чить дви­га­тель. При ра­бо­те дви­га­те­ля на хо­лос­том хо­ду на не­по­движ­ном ав­то­мо­би­ле с вы­клю­чен­ной сис­те­мой вен­ти­ля­ции и да­же при ра­бо­те сис­те­мы вен­ти­ля­ции и сис­те­мы кон­тро­ля мик­рок­ли­ма­та на пол­ную мощ­ность, в са­лон мо­гут по­пасть ток­сич­ные от­ра­бо­тав­шие га­зы.

•Если вы вы­нуж­де­ны ехать с от­кры­той или не пол­ностью за­кры­той крыш­кой ба­гаж­ни­ка, на­при­мер при пе­ре­воз­ке длин­но­мер­но­го гру­за, убе­ди­тесь в том, что все ок­на за­кры­ты и вклю­чи­те мак­си­маль­ную по­да­чу воз­ду­ха. Это обес­пе­чит ин­тен­сив­ное по­ступ­ле­ние све­же­го воз­ду­ха в са­лон ав­то­мо­би­ля. Не­боль­шое из­бы­точ­ное дав­ле­ние воз­ду­ха в са­ло­не бу­дет пре­пят­ст­во­вать по­па­да­нию в не­го от­ра­бо­тав­ших га­зов.

•Не пар­куй­те ав­то­мо­биль над раз­бро­сан­ной бу­ма­гой, опав­ши­ми су­хи­ми листь­я­ми, на су­хой тра­ве или в дру­гих мес­тах, опас­ных в по­жар­ном от­но­ше­нии. Го­рю­чие ма­те­ри­а­лы при кон­так­те с рас­ка­лен­ны­ми эле­мен­та­ми сис­те­мы вы­пус­ка от­ра­бо­тав­ших га­зов лег­ко мо­гут вос­пла­ме­нить­ся.

•Но­вое и ис­прав­ное ав­то, вы­ра­ба­ты­ва­ет мень­ше опасных га­зов. Сле­ди­те за со­сто­я­ни­ем ав­то­мо­би­ля.

•Ста­рай­тесь ча­ще про­вет­ри­вать салон вечером или ранним утром - от­кры­вай­те все ок­на при вы­клю­чен­ном дви­га­те­ле.

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