Завтрак по старинному рецепту

Не­смот­ря на то, что ле­ген­дар­ная це­ли­тель­ни­ца Хиль­де­гард фон Бин­ген (1098-1179) жи­ла в сред­не­ве­ковье - се­год­ня ее ме­то­ды ле­че­ния сно­ва ак­ту­аль­ны.

Хиль­де­гард бы­ла да­ле­ко впе­ре­ди вре­ме­ни в ко­то­ром жи­ла. Она раз­ра­бо­та­ла ле­чеб­ную сис­те­му из не­сколь­ких на­прав­ле­ний, ко­то­рая по сей день из­вест­на как Хиль­дер­гард - ме­ди­ци­на. Це­ли­тель­ни­ца при­да­ва­ла боль­шое зна­че­ние здо­ро­во­му пи­та­нию, по­ла­гая, что про­дук­ты об­ла­да­ют це­леб­ной си­лой.

Осо­бен­но госпожа фон Бинген вы­де­ля­ла спель­ту - один из видов пшеницы. Имен­но спель­та, а не ее родст­вен­ни­ца пше­ни­ца, бы­ла при­зна­на и по до­сто­инст­ву оце­не­на ею.

Ка­ша из спель­ты име­ет при­ят­ный оре­хо­вый аро­мат и не­ве­ро­ят­но по­лез­на для де­тей, ведь бе­лок клей­ко­ви­ны, ко­то­рым осо­бен­но бо­гат этот злак, со­дер­жит 18 не­за­ме­ни­мых для ор­га­низ­ма ами­но­кис­лот, ко­то­рые не мо­гут быть по­лу­че­ны с жи­вот­ной пи­щей.

Спель­та, кро­ме все­го про­че­го, иде­аль­ная аль­тер­на­ти­ва пше­ни­це при ал­лер­ги­ях.

Одним из самых простых, однако и самых важных рецептов Хильдегард фон Бинген считала завтрак на основе спельты. Для того, чтобы приготовить такое блюдо вам нужна мука спельты, вода, 1 яблоко, мед и корица.

Му­ку спель­ты за­ме­ши­ва­ют в хо­лод­ной во­де и по­ме­ши­вая 5 ми­нут ки­пя­тят. Яб­ло­ко нуж­но из­мель­чить и вмес­те с ме­дом до­ба­вить в ки­пя­щую спель­ту. За­тем по­зво­лить сме­си "то­мить­ся" на ти­хом ог­не еще ми­нут 10, пос­ле че­го по­сы­пать ко­ри­цей и по­дать на стол.

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