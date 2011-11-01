Завтрак по старинному рецепту
Каша с ореховым ароматом
Несмотря на то, что легендарная целительница Хильдегард фон Бинген (1098-1179) жила в средневековье - сегодня ее методы лечения снова актуальны.
Хильдегард была далеко впереди времени в котором жила. Она разработала лечебную систему из нескольких направлений, которая по сей день известна как Хильдергард - медицина. Целительница придавала большое значение здоровому питанию, полагая, что продукты обладают целебной силой.
Особенно госпожа фон Бинген выделяла спельту - один из видов пшеницы. Именно спельта, а не ее родственница пшеница, была признана и по достоинству оценена ею.
Каша из спельты имеет приятный ореховый аромат и невероятно полезна для детей, ведь белок клейковины, которым особенно богат этот злак, содержит 18 незаменимых для организма аминокислот, которые не могут быть получены с животной пищей.
Спельта, кроме всего прочего, идеальная альтернатива пшенице при аллергиях.
Одним из самых простых, однако и самых важных рецептов Хильдегард фон Бинген считала завтрак на основе спельты. Для того, чтобы приготовить такое блюдо вам нужна мука спельты, вода, 1 яблоко, мед и корица.
Муку спельты замешивают в холодной воде и помешивая 5 минут кипятят. Яблоко нужно измельчить и вместе с медом добавить в кипящую спельту. Затем позволить смеси "томиться" на тихом огне еще минут 10, после чего посыпать корицей и подать на стол.