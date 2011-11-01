Помидоры – лучшее лекарство

Если у вас проблемы с сердцем и сосудами, то вам поможет рацион, богатый помидорами.

Такие данные получили ученые Иллинойского технологического института. Кроме того, что томаты положительно влияют на сердечнососудистую систему, эти продукты еще и уменьшает риска развития рака и остеопороза.

Помидоры, как известно, содержат в себе очень много ликопина - мощного антиоксиданта. В отличие от полезных веществ, содержащихся в других овощах и фруктах, ликопин отличается еще большей биодоступностью даже после приготовления.

Также помидоры обладают антитромботическим и противовоспалительным эффектами. Это обеспечивает защиту от нескольких видов рака, сердечно-сосудистых проблем, проблем с костями, повреждений кожи, вызванных действием ультрафиолета, и когнитивной дисфункции.

Также исследжователи отмечают, что несомненный плюс этих овощей – их доступность. Помидоры дешевые и поедаются практически каждый день.

likar.info