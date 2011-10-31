Как вести себя в социальных сетях

Врачам важно быть частью онлайнового сообщества, но существует ряд мер предосторожности, которые необходимо соблюдать при размещении медицинской информации в социальных сетях. К этому выводу пришел глава маркетинговой фирмы Gilmore Business Network Глен Гилмор, обобщивший опыт своих клиентов из числа лечебно-профилактических учреждений, которым его компания оказывала консультационные услуги в сфере использования социальных медиа.

Эти выводы Гилмор изложил в виде краткой инструкции, включающей пять ключевых правил. Во-первых, врачам следует строго соблюдать требования нормативных актов. Эти акты строго запрещают разглашать имена пациентов и любую медицинскую информацию, на основе которой они могут быть идентифицированы и/или которая может быть использована для подобной идентификации.

Во-вторых, медицинские учреждения должны разработать для своих сотрудников политику поведения в социальных сетях. Проще говоря, врачи и другие медицинские работники должны ясно понимать, что можно делать в социальных сетях и какие действия в них недопустимы.

В-третьих, прежде чем отпускать врачей в «свободное плавание» по пространству социальных медиа, необходимо провести их обучение. Врачи должны знать, как использовать социальные сети, какие средства и инструменты существуют для размещения информации в этих ресурсах.

В-четвертых, при публикации любой информации о пациентах необходимо получать их письменное согласие на подобные действия. Это правило распространяется, к примеру, даже на размещение фотографий счастливых пациентов, покидающих медицинское учреждение после лечения или успешной операции.

В-пятых, следует вести постоянный мониторинг социальных сетей, отслеживая в них публикации о работе лечебно-профилактических учреждений и их сотрудников. Причем делать это необходимо не только собственными силами, но и привлекая сторонних специалистов. Взгляд «со стороны» может быть весьма полезным и повысить эффективность присутствия и деятельности медицинских учреждений в социальных сетях.

www.aksimed.ru