Успокаивающий эффект чая ослабляет реакцию на стресс

Доктор Малкольм Кросс, психолог из Лондонского университета, проверил уровень тревожности в группе людей после стрессовой ситуации, и выяснил, что даже одна чашка чая обладает значительным успокаивающим эффектом. Его группа состояла из 42 добровольцев. Вначале им предложили сдать небольшой экзамен по математике, а затем половине группы предложили чашку чая, а другой — стакан воды. У тех, кто пил воду, уровень беспокойства вырос на 25 % по сравнению с их состоянием до экзамена. А вот группа, выпившая после теста чай, показала совершенно поразительный результат: у них тревожность снизилась на 4 % (то есть они чувствовали себя более спокойными, чем до начала экзамена).

Согласно результатам опроса, проведенного учеными, 68 % британцев пьют чай перед принятием важного решения. Чай в Великобритании — традиционный ответ на проблемы любого рода. Около 60 % заявили, что поставить чайник на плиту их заставляет обещание комфорта и тепла, которое дает чашка ароматного чая.

«Ритуал заваривания и питья чая — особенно во время стресса — составляет ядро британской культуры», — считает Кросс. «Результаты исследования показывают, что социально-психологические аспекты, связанные с чайной церемонией, повышают действие химического состава напитка на наш организм. Возможно, здесь главную роль играют культурные корни. Вот почему британцы инстинктивно обращаются к чаю в трудных ситуациях», — поясняет он.

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