Мандарины содержат удивительное вещество

Журнал Diabetes (Диабет) сообщил отличную новость: удивительное вещество обнаружили ученые из университета в Западном Онтарио в мандаринах. Нобилетин, относимый к флавоноидам, предотвращает атеросклероз, диабет второго типа, а также ожирение.

Чтобы исследовать это вещество, ученые изучали его влияние на двух группах мышей. Грызунов кормили именно так, как принято питаться на Западе — с обилием простых углеводов и жиров. Только первая группа животных была лишена такой добавки как нобилетин, а вторая ее получала.

И вот результат: первая группа мышей по окончании эксперимента дошла до стадии ожирения, у животных были признаки, характерные для метаболического синдрома, включая высокие уровни триглицеридов и холестерина, глюкозы и инсулина, наблюдалась и жировая инфильтрация печени. А все эти проявления — предвестники заболеваний сердца и сосудов, а также диабета второго типа.

В то же время вторая группа мышей благодаря нобилетину показала оптимальное содержание глюкозы, инсулина, холестерина и триглицеридов в крови, и при этом набор веса был довольно-таки невысок. Кроме того, вещество, использованное в качестве добавки к питанию, не позволило откладываться жиру в печени и стимулировало экспрессию генов, которые отвечают за нормализацию обменных процессов в организме.

Таким образом, базовая защита от ожирения была обеспечена благодаря нобилетину, содержащемуся в мандаринах, для похудения которые раньше не особо использовали. Мюррей Хафф, один из инициаторов эксперимента, отметил также действенность этого вещества в предотвращении атеросклероза, предшествующего инсультам и инфарктам. Свойства нобилетина, как выяснили исследователи, могут быть полезными в поиске принципиально новых способов борьбы с лишним весом.

Следует, однако, помнить — особенно тем, кто намеревается быстро похудеть — о том, что это вещество нельзя назвать панацеей и тем более не стоит полагаться, что его можно использовать как полноценную замену правильному питанию.

minuskg.ru