1-2 кусочка сала нужно съедать ежедневно

Столичный диетолог Владислав Карпенко советует в холодное время года съедать 1-2 кусочка сала ежедневно. Убеждает, что этот продукт повышает иммунитет, придает энергии и прекрасно тонизирует.

"Биологическая активность сала в 5 раз выше, чем масла. Поэтому зимой продукте нужен для поддержания жизненного тонуса и иммунитета. В сале есть самая ценная из жирных кислот - полиненасыщенная арахидоновая кислота. Прожить без нее невозможно. Она входит в состав всех клеточных мембран и нужна сердечной мышце. Без нее не обходятся гормоны, иммунные реакции и холестериновый обмен. Арахидоновая и линолевая жирные кислоты чистят сосуды от отложений. Поэтому сало рекомендуют употреблять для профилактики атеросклероза", - сказал он.

"Для повышения иммунитета сало нужно есть с чесноком. Оба продукта содержат селен. Получая двойное количество этого микроэлемента, укрепляется иммунитет", - добавил Владислав Карпенко.

Также диетолог рассказал, что с помощью сала можно худеть.

"Сало содержит 88-94 процента жира. По степени усвояемости оно стоит в одном ряду с молочными и рыбьими жирами. Свиное сало хорошо усваивается и не перегружает печень Если съедать натощак несколько кусочков, то быстро почувствуете сытость. Это убережет от переедания и поможет сохранить хорошую фигуру", - подчеркнул он.

Владислав Карпенко посоветовал перекусывать салом на работе.

"Самые ценные для организма жиры - те, которые плавятся при температуре тела. Сало возглавляет этот список. Кусочек сала - прекрасный перекус в рабочее время. Оно хорошо усваивается и с одного грамма дает 9 килокалорий энергии. Это гораздо полезнее, чем самая дорогая колбаса", - отметил диетолог.

gazeta.ua