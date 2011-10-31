В Калининграде родился семимиллиардный житель Земли.

Как сообщили УНИАН в Минздравсоцразвития России, сегодня, по данным официальных демографических прогнозов ООН, население мира достигло семимиллиардной отметки. Поскольку точно факт рождения семимиллиардного ребенка отследить невозможно, то Фондом ООН в области народонаселения было принято решение выбрать несколько городов и условно считать, что именно там и произойдет знаменательное для всего мира событие. Этими городами стали Калининград и Петропавловск-Камчатский.

Главный врач Калиниградского областного перинатального центра Иван МАРЧУК сообщил, что «роды проходили нормально, без осложнений. Вес малыша 3 кг 60 г и рост 50 см, в семье это третий ребенок. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни будут выписаны из центра домой».

Врачи и наблюдатель от ООН зафиксировали точную дату появления на свет малыша - 00 часов 02 минуты. Его родители заранее выбрали имя для малыша – Петр. Таким образом 7-миллиардным жителем планеты стал Петр Алексеевич НИКОЛАЕВ.

В Калининград уже привезли памятный сертификат, который подтвердит звание 7-миллардного жителя планеты.

Статус семимиллиардного жителя планеты также получил малыш, который родился в Петропавловске-Камчатском в 00.19 по местному времени. Его вес 3600 г. Памятный сертификат в торжественной обстановке вручен маме новорожденного.

Кроме того, по данным Русской службы Би-Би-Си, сертификат семимиллиардного жителя получил новорожденный в Санкт-Петербурге.

В то же время, французская газета Le Figaro сообщает, что Филиппины и Индия также претендуют на 7-миллиардного младенца.

Местные власти столицы Филиппин Манилы считают, что 7-миллиардным человеком на Земле стала Данника Мэй КАМАЧО, родившаяся незадолго до полуночи по местному времени. Родителей уже поздравили местные сотрудники ООН, вручившие им в денежный приз. Родители потратят деньги на обучение ребенка и на открытие собственного магазина.

В то же время, благотворительная организация, работающая в Индии, объявила, что именно эта страна имеет полное право считаться родиной 7-миллиардного жителя планеты. По мнению представителей базирующейся в Великобритании организации Plan International, 7-миллиардным жителем планеты стала девочка по имени Наргис, появившаяся на свет в небольшом населенном пункте в штате Уттар-Прадеш.

Западные СМИ отмечают, что определение 7-миллиардного человека на нашей планете - скорее символическое мероприятие, так как крайне сложно подсчитать, кто им стал, сообщает Telegraf.by.