Парацетамол может быть смертельно опасен

Одними из самых популярных средств для лечения простуды являются препараты содержащие парацетамол.Cамый популярный препарат, снимающий симптомы простуды, может быть очень опасным.

В последние дни стало известно сразу о двух громких смертях, связанных с передозировкой парацетамола. Два физически здоровых, занимавшихся спортом человека, лечившие простуду препаратами содержащими парацетамол, скончались. Врачи выписали им сразу несколько препаратов в состав которых входил парацетамол. Получив удвоенную дозу препарата, организм не справился, что в обоих случаях привело к разрушению печени.

Поскольку многие лечат простуду самостоятельно, бесконтрольно закупая жаропонижающие и противопростудные средства, риск несоблюдения дозировки повышается. Люди плохо ориентируются в лекарствах и пьют одно - для понижения температуры, другое - от кашля, третье - от насморка, очень часто принимают еще и комплексные препараты. В случае с парацетамолом планка безопасности очень низка - гораздо ниже, чем для других лекарств.

Специалисты советуют внимательно читать инструкции к лекарствам и тщательно соблюдать дозировку. А также помнить что лекарства и алкоголь не совместимы, так как спирт в несколько раз увеличивает токсичность лекарств.Дома лучше держать только один препарат, в состав которого входит парацетамол.

Не так давно британские медики озаботились внесением изменений в рекомендуемые дозы парацетамола для детей в связи с регулярными случаями передозировок этим болеутоляющим. Результаты проведенного исследования, опубликованные в мае этого года, показали, что слишком большую дозу лекарства, связанную с риском повреждения печени, получает каждый четвертый ребенок.

newsland.ru