Как выбрать правильную обувь для ребенка?
Ортопеды бьют тревогу: до 60% случаев плоскостопия у детей связано именно с неправильно подобранной обувью...
Яркие туфельки, пестрые сандалики, нарядные ботиночки — сегодня на прилавках детских магазинов можно найти все! Казалось бы, так просто выбрать обувку, которая и малышу по размеру подойдет, и глаз радовать будет!
Но руководствуясь при выборе только эстетическими соображениями, вы совершаете серьезную ошибку. Ортопеды бьют тревогу: до 60% случаев плоскостопия у детей связано именно с неправильно подобранной обувью.
Дело в том, что в первые годы жизни кости и связки у малышей еще очень непрочны, а их стопа состоит в основном из хрящевой ткани и жирового слоя. И если обувь мала или неудобна, стопа ребенка легко деформируется, ведь ее окончательное «окостенение» происходит только в 6-7 лет.
До 7-8 месяцев малышу достаточно пинеток или носочков. Обувать кроху в его первые ботиночки стоит не раньше, чем он начнет подолгу, самостоятельно и уверенно стоять на собственных ножках. Детям полезно ходить босиком по земле, траве, мокрому песку, но не стоит долго бегать без обуви по твердым поверхностям. Малышам до 3-4 лет нельзя носить шлепанцы любых видов, мягкие «тряпичные» тапочки (особенно на резиновом ходу), свободную или тесную обувь. Даже домашние тапочки должны внешне напоминать «туфли».
Ножку ребенка нужно измерять каждые 2-3 месяца. Важно учитывать, что скорость роста детских стоп в разном возрасте разная. В 2-3-летнем возрасте стопа увеличивается приблизительно на 2-3 размера в год. Позже ее рост замедляется: когда ребенок начинает ходить в детский сад, нога вырастает на 2 размера в год, а в школьном возрасте — на 1-2 размера.
Выбирая обувь для вашего малыша, обратите внимание на следующие характеристики:
Фирма и цена. Детская обувь может стоить недорого, но не должна быть дешевкой. Практически у любого известного производителя наряду с дорогими моделями есть модели «эконом-класса». Поэтому покупайте обувь за любую приемлемую для вас цену, но только известных Вам фирм, имеющих сертификаты качества. «Безымянная» обувь может нанести непоправимый вред здоровью вашего малыша.
Материал. Самые комфортные условия для ноги создает обувь из натуральной кожи: она растяжима, пластична, обеспечивает доступ воздуха и испарение влаги. Внутренние поверхности обуви тоже должны быть изготовлены из натуральных материалов. В настоящее время создано множество высокотехнологичных материалов (ВТМ), по качеству и надежности заменяющих кожу. Поэтому, если ваш семейный бюджет не позволяет приобрести кожаную обувь, ищите изготовленную из ВТМ.
Супинатор. Обращайте особое внимание на наличие супинатора — одного из главных элементов правильной обуви. Это плотное возвышение на внутренней стороне стельки высотой до 1,5 см. Когда свод стопы формируется, супинатор помогает поддерживать форму и корректирует каждый шаг малыша. В корректирующей ортопедической обуви супинатор может быть жестким, с пластиковым основанием и очень высоким, но такую обувь нужно выбирать только по рекомендации врача.
Подошва. В качественной детской обуви подошва должна быть эластичной, гибкой, иметь анатомическую форму. Это будет создавать необходимый эффект ходьбы босиком. Важно, чтобы подошва не скользила и была легкой.
Каблук. Подошва детской обуви не должна быть абсолютно плоской: при небольшом подъеме пятки вес тела равномернее распределяется по стопе. Это положительно влияет на осанку и обеспечивает правильное положение позвоночника: малыш не шаркает, не сутулится, не заваливается назад и хорошо держит равновесие. На первых ботинках крохи высота каблука должна составлять 5-7 мм, к 2 годам — 1-1,5 см. Идеальный вариант — если каблук продлен на внутреннюю поверхность стопы.
Задник должен быть высоким, плотным и сплошным, без вырезов, швов и складок. Чтобы ботинок правильно фиксировал ступню малыша, выбирайте обувь с достаточно жестким задником, имеющим закругленный верх.
Мысок. При плотном заднике мысок может быть открытым. Следите, чтобы пальчики и стопа ребенка были плотно зафиксированы в ремешках босоножек. Имейте также в виду, что малыши часто цепляются ногами за камни, ямки, ветки, поэтому если ребенку предстоит путешествие по «пересеченной местности», отдайте предпочтение туфлям с закрытым широким мысом, который предотвратит травму.
Размер. Обувь не должна быть впритык или «на вырост». Оптимальным является вариант, при котором между носком ботинка и пальчиками ребенка остается около сантиметра. Учитывайте, что летом ножка малыша немного отекает и увеличивается, а зимой пустое пространство создает согревающий эффект и не препятствует движению ноги во время ходьбы. Если вы покупаете обувь без ребенка, предварительно измерьте длину его ступни от края пятки до кончика большого пальца. Можете обвести его ножку на бумаге, вырезать «выкройку» и взять ее с собой в магазин.
Застежки. Детская обувь обязательно должна иметь регулируемые застежки. Липучки, молнии, пряжки и шнурки позволяют добиться идеального прилегания с учетом анатомических особенностей.
Модели. Обувь должна разделяться на домашнюю и уличную. Комнатные туфельки выбирайте облегченные, максимально закрытые, с хорошей вентиляцией.
Ортопеды не рекомендуют надевать обувь, доставшуюся ребенку «по наследству». Разношенные туфли не будут плотно фиксировать ногу в правильном положении, а если у предыдущего владельца была деформация стопы, обувь запомнит эти особенности и будет навязывать их ребенку!
Чтобы обеспечить ножкам вашего малыша не только комфорт, но и здоровье, к выбору обуви следует подходить очень ответственно, помните об этом!