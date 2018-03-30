Как выбрать правильную обувь для ребенка?

Яр­кие ту­фель­ки, пест­рые сан­да­ли­ки, на­ряд­ные бо­ти­ноч­ки — се­год­ня на при­лав­ках дет­ских ма­га­зи­нов мож­но най­ти все! Ка­за­лось бы, так прос­то вы­брать обув­ку, ко­то­рая и ма­лы­шу по раз­ме­ру по­дой­дет, и глаз ра­до­вать бу­дет!

Но ру­ко­водст­ву­ясь при вы­бо­ре толь­ко эс­те­ти­чес­ки­ми со­о­бра­же­ни­я­ми, вы со­вер­ша­е­те серь­ез­ную ошиб­ку. Ор­то­пе­ды бьют тре­во­гу: до 60% слу­ча­ев плос­кос­то­пия у де­тей свя­за­но имен­но с не­пра­виль­но по­до­бран­ной обувью.

Де­ло в том, что в пер­вые го­ды жиз­ни кос­ти и связ­ки у ма­лы­шей еще очень не­проч­ны, а их сто­па со­сто­ит в ос­нов­ном из хря­ще­вой тка­ни и жи­ро­во­го слоя. И если обувь ма­ла или не­удоб­на, сто­па ре­бен­ка лег­ко де­фор­ми­ру­ет­ся, ведь ее окон­ча­тель­ное «окос­те­не­ние» про­ис­хо­дит толь­ко в 6-7 лет.

До 7-8 ме­ся­цев ма­лы­шу до­ста­точ­но пи­не­ток или но­соч­ков. Обу­вать кро­ху в его пер­вые бо­ти­ноч­ки сто­ит не рань­ше, чем он нач­нет по­дол­гу, са­мос­то­я­тель­но и уве­рен­но сто­ять на собст­вен­ных нож­ках. Де­тям по­лез­но хо­дить бо­си­ком по зем­ле, тра­ве, мок­ро­му пес­ку, но не сто­ит дол­го бе­гать без обу­ви по твер­дым по­верх­нос­тям. Ма­лы­шам до 3-4 лет не­льзя но­сить шле­пан­цы лю­бых ви­дов, мяг­кие «тря­пич­ные» та­поч­ки (осо­бен­но на ре­зи­но­вом хо­ду), сво­бод­ную или тес­ную обувь. Да­же до­маш­ние та­поч­ки долж­ны внеш­не на­по­ми­нать «туф­ли».

Нож­ку ре­бен­ка нуж­но из­ме­рять каж­дые 2-3 ме­ся­ца. Важ­но учи­ты­вать, что ско­рость рос­та дет­ских стоп в раз­ном воз­рас­те раз­ная. В 2-3-лет­нем воз­рас­те сто­па уве­ли­чи­ва­ет­ся при­бли­зи­тель­но на 2-3 раз­ме­ра в год. Поз­же ее рост за­мед­ля­ет­ся: ког­да ре­бе­нок на­чи­на­ет хо­дить в дет­ский сад, но­га вы­рас­та­ет на 2 раз­ме­ра в год, а в школь­ном воз­рас­те — на 1-2 раз­ме­ра.

Вы­би­рая обувь для ва­ше­го ма­лы­ша, об­ра­ти­те вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие ха­рак­те­рис­ти­ки:

Фир­ма и це­на. Дет­ская обувь мо­жет сто­ить не­до­ро­го, но не долж­на быть де­шев­кой. Прак­ти­чес­ки у лю­бо­го из­вест­но­го про­из­во­ди­те­ля на­ря­ду с до­ро­ги­ми мо­де­ля­ми есть мо­де­ли «эко­ном-клас­са». По­это­му по­ку­пай­те обувь за лю­бую при­ем­ле­мую для вас це­ну, но толь­ко из­вест­ных Вам фирм, име­ю­щих сер­ти­фи­ка­ты ка­чест­ва. «Безы­мян­ная» обувь мо­жет на­нес­ти не­по­пра­ви­мый вред здо­ровью ва­ше­го ма­лы­ша.

Ма­те­ри­ал. Са­мые ком­форт­ные усло­вия для но­ги со­зда­ет обувь из на­ту­раль­ной ко­жи: она рас­тя­жи­ма, плас­тич­на, обес­пе­чи­ва­ет до­ступ воз­ду­ха и ис­па­ре­ние вла­ги. Внут­рен­ние по­верх­нос­ти обу­ви то­же долж­ны быть из­го­тов­ле­ны из на­ту­раль­ных ма­те­ри­а­лов. В на­сто­я­щее вре­мя со­зда­но мно­жест­во вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ма­те­ри­а­лов (ВТМ), по ка­чест­ву и на­деж­нос­ти за­ме­ня­ю­щих ко­жу. По­это­му, если ваш се­мей­ный бюд­жет не по­зво­ля­ет при­о­брес­ти ко­жа­ную обувь, ищи­те из­го­тов­лен­ную из ВТМ.

Су­пи­на­тор. Об­ра­щай­те осо­бое вни­ма­ние на на­ли­чие су­пи­на­то­ра — од­но­го из глав­ных эле­мен­тов пра­виль­ной обу­ви. Это плот­ное воз­вы­ше­ние на внут­рен­ней сто­ро­не стель­ки вы­со­той до 1,5 см. Ког­да свод сто­пы фор­ми­ру­ет­ся, су­пи­на­тор по­мо­га­ет под­дер­жи­вать фор­му и кор­рек­ти­ру­ет каж­дый шаг ма­лы­ша. В кор­рек­ти­ру­ю­щей ор­то­пе­ди­чес­кой обу­ви су­пи­на­тор мо­жет быть жест­ким, с плас­ти­ко­вым ос­но­ва­ни­ем и очень вы­со­ким, но та­кую обувь нуж­но вы­би­рать толь­ко по ре­ко­мен­да­ции вра­ча.

По­дош­ва. В ка­чест­вен­ной дет­ской обу­ви по­дош­ва долж­на быть элас­тич­ной, гиб­кой, иметь ана­то­ми­чес­кую фор­му. Это бу­дет со­зда­вать не­об­хо­ди­мый эф­фект ходь­бы бо­си­ком. Важ­но, что­бы по­дош­ва не сколь­зи­ла и бы­ла лег­кой.

Каб­лук. По­дош­ва дет­ской обу­ви не долж­на быть аб­со­лют­но плос­кой: при не­боль­шом подъ­еме пят­ки вес те­ла рав­но­мер­нее рас­пре­де­ля­ет­ся по сто­пе. Это по­ло­жи­тель­но вли­я­ет на осан­ку и обес­пе­чи­ва­ет пра­виль­ное по­ло­же­ние по­зво­ноч­ни­ка: ма­лыш не шар­ка­ет, не су­ту­лит­ся, не за­ва­ли­ва­ет­ся на­зад и хо­ро­шо дер­жит рав­но­ве­сие. На пер­вых бо­тин­ках кро­хи вы­со­та каб­лу­ка долж­на со­став­лять 5-7 мм, к 2 го­дам — 1-1,5 см. Иде­аль­ный ва­ри­ант — если каб­лук про­длен на внут­рен­нюю по­верх­ность сто­пы.

Зад­ник дол­жен быть вы­со­ким, плот­ным и сплош­ным, без вы­ре­зов, швов и скла­док. Что­бы бо­ти­нок пра­виль­но фик­си­ро­вал ступ­ню ма­лы­ша, вы­би­рай­те обувь с до­ста­точ­но жест­ким зад­ни­ком, име­ю­щим за­круг­лен­ный верх.

Мы­сок. При плот­ном зад­ни­ке мы­сок мо­жет быть от­кры­тым. Сле­ди­те, что­бы паль­чи­ки и сто­па ре­бен­ка бы­ли плот­но за­фик­си­ро­ва­ны в ре­меш­ках бо­со­но­жек. Имей­те так­же в ви­ду, что ма­лы­ши час­то цеп­ля­ют­ся но­га­ми за кам­ни, ям­ки, вет­ки, по­это­му если ре­бен­ку пред­сто­ит пу­те­шест­вие по «пе­ре­се­чен­ной мест­нос­ти», от­дай­те пред­по­чте­ние туф­лям с за­кры­тым ши­ро­ким мы­сом, ко­то­рый предот­вра­тит трав­му.

Раз­мер. Обувь не долж­на быть впри­тык или «на вы­рост». Оп­ти­маль­ным яв­ля­ет­ся ва­ри­ант, при ко­то­ром меж­ду нос­ком бо­тин­ка и паль­чи­ка­ми ре­бен­ка оста­ет­ся око­ло сан­ти­мет­ра. Учи­ты­вай­те, что ле­том нож­ка ма­лы­ша не­мно­го оте­ка­ет и уве­ли­чи­ва­ет­ся, а зи­мой пус­тое прост­ранст­во со­зда­ет со­гре­ва­ю­щий эф­фект и не пре­пят­ст­ву­ет дви­же­нию но­ги во вре­мя ходь­бы. Если вы по­ку­па­е­те обувь без ре­бен­ка, пред­ва­ри­тель­но из­мерь­те дли­ну его ступ­ни от края пят­ки до кон­чи­ка боль­шо­го паль­ца. Мо­же­те об­вес­ти его нож­ку на бу­ма­ге, вы­ре­зать «вы­крой­ку» и взять ее с со­бой в ма­га­зин.

За­стеж­ки. Дет­ская обувь обя­за­тель­но долж­на иметь ре­гу­ли­ру­е­мые за­стеж­ки. Ли­пуч­ки, мол­нии, пряж­ки и шнур­ки по­зво­ля­ют до­бить­ся иде­аль­но­го ­приле­га­ния с уче­том ана­то­ми­чес­ких осо­бен­нос­тей.

Мо­де­ли. Обувь долж­на раз­де­лять­ся на до­маш­нюю и улич­ную. Ком­нат­ные ту­фель­ки вы­би­рай­те об­лег­чен­ные, мак­си­маль­но за­кры­тые, с хо­ро­шей вен­ти­ля­ци­ей.

Ор­то­пе­ды не ре­ко­мен­ду­ют на­де­вать обувь, до­став­шу­ю­ся ре­бен­ку «по на­следст­ву». Раз­но­шен­ные туф­ли не бу­дут плот­но фик­си­ро­вать но­гу в пра­виль­ном по­ло­же­нии, а если у пре­ды­ду­ще­го вла­дель­ца бы­ла де­фор­ма­ция сто­пы, обувь за­пом­нит эти осо­бен­нос­ти и бу­дет на­вя­зы­вать их ре­бен­ку!

Что­бы обес­пе­чить нож­кам ва­ше­го ма­лы­ша не толь­ко ком­форт, но и здо­ровье, к вы­бо­ру обу­ви сле­ду­ет под­хо­дить очень от­вет­ст­вен­но, пом­ни­те об этом!

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