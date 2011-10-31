Чем полезен гранат

Гранат cодержит мало калорий и много биологически активных веществ, поэтому его советуют есть при нарушениях обмена веществ, в частности, избыточном весе и ожирении.

"Когда теряется вес, лишний жир, который есть в организме, интенсивно попадает в кровь, а оттуда - в печень. Для предупреждения накопления жира в печеночных клетках, нужно употреблять продукты, которые обладают желчегонным и защитным действием. Это гранат. ", - Говорит врач-диетолог из Киева Оксана Скиталинська. Она советует пить гранатовый сок три раза в день в разведенном виде. Его дневная норма - 1 плод, или полстакана сока, разбавленного водой.

Страдающим гастритом и воспалением поджелудочной железы с этим соком нужно быть осторожными. Он может навредить. Начинайте пить гранатовый сок небольшими порциями и следите за самочувствием.

"Этот уникальный плод, будто компактная аптечка, наполненная лекарством от многих болезней. Гранат обладает выраженными антимикробными свойствами, содержит много витамина С и флавоноидов, которые являются мощными антиоксидантами. Это делает плод ценным при лечении сезонных простудных и инфекционных заболеваний. При употреблении сочного семян плода или свежего сока обезвреживаются вирусы, микробы и бактерии "

Гранат важно употреблять любителям колбасных изделий и копченостей, в которых много нитратов. Плод способен подавлять образование в желудке канцерогенного вещества - нитрозамина.

Сок уменьшает негативные последствия стрессов, предупреждает развитие катаракты, положительно действует при подагре, при желчнокаменной болезни.

Гранат также богат железом. Поэтому его полезно употреблять при анемии, особенно детям и беременным. Его обязательно нужно разводить водой в пропорции 1:1.

Гранат активно используется в восточной и южной кухнях. Из него готовят соусы для мяса, птицы и рыбы. Продукты также маринуют в кислом гранатовом соке. От этого они становятся мягкими и легко усваиваются.

"Это свойство гранатового сока стоит принять во внимание, поскольку предыдущее маринования сокращает время термической обработки. Это сохранит ценные витамины.

Но что касается использования отвара кожуры граната, то больше 1 столовой ложки за 1 прием не рекомендую. Из-за содержания токсичных веществ."

gazeta.ua