Жертвами снежной бури в США стали 8 человек

Число жертв небывало сильной для октября снежной бури на востоке и северо-востоке США возросло до восьми человек, без света остаются около 3 миллионов абонентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

Ранее сообщалось о трех жертвах непогоды.

Большинство погибших попали в ДТП, причиной которых стала плохая видимость или упавшие на проезжую часть столбы линий электропередач и деревья, не выдержавшие тяжесть мокрого снега.

В связи с погодными условиями губернаторы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорка, Коннектикута и Массачусетса объявили ранее режим чрезвычайной ситуации.

По данным метеорологов, в некоторых регионах за два дня выпало до 80 сантиметров осадков, в некоторых - до 48. Из-за непогоды пострадали сотни пассажиров авиа- и железнодорожных перевозчиков.

Ранее телекомпания MSNBC сообщала, что снегопад привел на выходных к многочасовым задержкам авиарейсов в Филадельфии, Нью-Йорке и Нью-Арке, отменены около тысячи рейсов. К настоящему времени работа аэропортов постепенно восстанавливается, а, по данным метеослужб, циклон сойдет на нет в течение нескольких часов.