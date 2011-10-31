Число жертв землетрясения в Турции возросло до 596 человек

Число жертв землетрясения в провинции Ван на юго-востоке Турции спустя неделю после стихийного бедствия возросло до 596 человек, пострадали более 4,1 тысячи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 582 жертвах.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван 23 октября. Местные сейсмологи в тот же день сообщили, что число погибших в результате стихийного бедствия может составить от 500 до тысячи человек.

Всего к настоящему времени спасены 188 человек, отмечает турецкий департамент.