От наушников можно оглохнуть - медики

Оказывается, от наушников оглохнуть можно. Данные британских медиков и печальная история 29-летнего Тома Уилкинсона подтверждают этот факт.

К сожаленью, Том — далеко не уникум, а типичный представитель своего поколения. Ходит на дискотеки и концерты, сидит в кафе и никогда не расстаётся со своим плеером. Причём музыка всегда играет настолько громко, чтобы полностью заглушать звуки окружающего мира. В конце концов юноша начал замечать звон в ушах, появляющийся каждый вечер и проходящий к утру. Но постепенно звон стал постоянным — вот тогда то Уилкинсон и пошёл к врачу.

Как показал осмотр и несколько анализов, юноша получил перманентное повреждение клеток уха, вызванное интенсивным внешним воздействием. Вылечить такое состояние невозможно, единственный выход — научиться не замечать назойливый шум. Но это ещё не всё. Скорее всего, бурная молодость Тома аукнется ему преждевременным развитием глухоты, говорят врачи. Хотя этот недуг постигнет каждого из нас — к старости качество слуха падает, и это естественный процесс, — постоянное воздействие громкого звука может значительно приблизить его развитие. Причина проста: из-за шумового воздействия в нашем ухе отмирают волосковые клетки, отвечающие за передачу звукового сигнала в мозг. А способа восстановить эти клетки медицина пока не нашла.

Сейчас, кстати, средний возраст начала глухоты падает. Раньше критический отсчёт начинался с 70 лет, теперь эта цифра может дойти чуть ли не до 55. А всё потому, что молодые люди добровольно подвергают свой слух опасности, посещая бары и клубы, а главное — увлекаясь наушниками. В первую очередь это, конечно, касается популярных нынче MP3-плееров, которые сделали возможность прослушивать музыку практически без неограничений. Динамики некоторых плееров позволяют воспроизводить звук с частотой около 105 децибел, а для того, чтобы нанести вред человеческому уху, достаточно всего 85. Ещё один фактор риска — увлечение компьютерными играми: играя, ребята надевают наушники, чтобы лучше слышать виртуальные выстрелы и взрывы, и тем самым подставляют под удар свои барабанные перепонки.

newsland.ru

