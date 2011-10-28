Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

Число жертв землетрясения в турецкой провинции Ван по состоянию на утро пятницы увеличилось до 570, передает РИА «Новости».

2 тысячи 555 человек пострадали, сообщил правительственный Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 550 погибших и 2,3 тысячи пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван 23 октября. Местные сейсмологи в тот же день сообщили, что число погибших в результате стихийного бедствия может составить от 500 до тысячи человек.

Спасательные работы в районе стихийного бедствия на юго-востоке Турции продолжаются. В пятницу утром спасатели вызволили из-под завалов мальчика, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает местное телевидение.

Всего к настоящему времени спасены 187 человек, говорится в сообщении турецкого департамента ЧС.

В нем отмечается, что в спасательных работах задействованы более 4 тысяч спасателей, медицинскую помощь местным жителям оказывает около тысячи врачей. В районе землетрясения, где разрушено около 3 тысяч домов, установлено 34,5 тысячи палаток. Часть из них поступила из-за рубежа.

Департамент также сообщает, что с момента воскресного землетрясения - самого сильного за последние годы в Турции - к 9.30 местного времени (10.30 мск) 28 октября зарегистрировано 1,1 тысячи подземных толчков разной магнитуды, в том числе шесть толчков магнитудой 5 и 6.