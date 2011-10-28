Трое из четырех человек на Земле лишены социальной защиты

Трое из четырех человек на планете не имеют надлежащего доступа к адекватной системе социальной защиты, наиболее уязвимы женщины.

Об этом говорится в новом докладе ООН, посвященном инициативе по обеспечению минимального уровня социальной защиты, сообщает Центр новостей ООН.

По данным авторов доклада, более 5 миллиардов землян не имеют доступа к пенсионным фондам, пособиям по безработице или материнству и иным инструментам социальной защиты.

В мире только 15% безработных получают в той или иной форме социальную поддержку.

Эксперты ООН предупреждают, что социальное неравенство – одна из главных причин напряженности и насилия в обществе, передает Радио «Свобода».