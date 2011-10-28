Мифы о здоровье

Существуют некоторые общепринятые убеждения, в которые большинство твердо верят, но наука, напротив, показывает, что они «немного» неправильны. С этим можно согласиться, можно нет – убеждения штука серьезная.

После того, как поели сладкого, надо сразу почистить зубы. Это неправда. Как только мы поели сладкое, поверхностный слой эмали размягчается. Если в это время почистить зубы, можно принести больше вреда чем пользы. Особенно если в реакцию с такой «размягченной» эмалью вступает множество компонентов современных зубных паст. Советую лучше подождать полчаса перед тем, как чистить зубы – вреда за это время сахар не принесет, а вот зубная щетка – запросто.

Надо долго и тщательно чистить зубы. Частично правда. Основная опасность такой чистки – можно увлечься и повредить эмаль зубов. Также при слишком уж затянувшемся процессе чистки можно повредить десны. Рекомендуется чистить зубы круговыми движениями щетки максимум две минуты.

Если есть много сахара, можно заработать диабет. Это неправда. Диабет возникает, когда поджелудочная железа перестает в достаточных количествах вырабатывать инсулин для поддержания нужного уровня сахара в крови. Поэтому связи между количеством потребляемого сахара и вероятностью возникновения диабета у здорового человека нет. Тут есть только одна особенность – наиболее распространенный в мире сейчас это диабет второго типа (это медицинская классификация). При таком заболевании человек не нуждается в инъекциях инсулина, заболевание происходит незаметно, а единственное его следствие – ожирение. Сейчас в мире такое заболевание распространяется повсеместно. Но поедание сладкого только усугубляет этот процесс, но само по себе не приводит к этой болезни.

Алкоголь нейтрализует действие антибиотиков. Это неправда. Существует множество препаратов, в том числе антибиотиков, которые при смешивании с алкоголем вызывают только более сильное опьянение. Из доказанных наукой фактов известно только, что антибиотик Алкоголь сам по себе вреден для здоровья. Нужно только подчеркнуть, что доказательств вреда от употребления лекарств с алкоголем практически нет.

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