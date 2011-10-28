В Турции спасли человека, пролежавшего под завалами 4 дня

Спасатели в турецком городе Эрджиш обнаружили живым юношу, находившегося под обломками дома с прошлого воскресенья, когда страну сотрясло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Также сообщается, что поискам других жертв и пострадавших мешают мощные снегопады, обрушившееся в четверг на восточные регионы страны.

На данный момент официальное число погибших в результате природного катаклизма достигло 523.