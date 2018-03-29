”Нажимайте” на фрукты месяца - персики и абрикосы!

Они помогают похудеть, лечат от малокровия, укрепляют глаза и омолаживают кожу.

Сейчас в разгаре урожай абрикосов и персиков. Эти фрукты-родственники: они вместе появляются, очень похожи по составу и оба пришли к нам с Востока. Там они считаются символом женской красоты - кто не слышал искренний возглас «дэвушка - пэрсик»? Имея здоровый внешний вид, абрикосы-персики подарят и вам здоровье.

ЧТО ПОЛЕЗНОГО В СЛАДКОЙ ПАРОЧКЕ?

1. Свежие спелые абрикосы и персики содержат много клетчатки и мало калорий, благодаря чему являются пищей для всех, кто хочет похудеть и вывести токсины. Эффект усиливается благодаря витаминам B1, В2 и ферментам, которые ускоряют обмен жиров и углеводов.

2. Эти фрукты - хороший источником бета-каротина - антиоксиданта, который, препятствует развитию рака и заболеваний сердца, печени и глаз (особенно катаракты).

3. Очень богаты железом, благодаря чему ценятся при лечении людей, страдающих малокровием. Их нужно есть женщинам в критические дни, чтобы поскорее оправиться от кровопотери.

4. Большое достоинство абрикосов и персиков - в повышенном содержании калия. Все знают, как полезна для сердца курага, почему-то забывая, что это всего лишь сушеный абрикос.

5. Благодаря высокому содержанию фосфора и магния фрукты сладкой парочки улучшают память и повышают работоспособность, оказывают положительное действие на сосуды мозга, помогают переносить нервно-эмоциональные перегрузки.

6. Абрикосово-персиковое пюре (пропустить через мясорубку 100 г мякоти), нанесенное на лицо и декольте, восстанавливает сухую, усталую, морщинистую кожу, снабжает ее бета-каротином (косметологи называют его «витамином красоты») и возвращает ей свежий вид.

7. В обоих фруктах много витамина РР, который отлично укрепляют сосуды. Поэтому их нужно есть тем, кто страдает склонностью к образованию синяков.

8. Летом эти фрукты (особенно персики) - источник очищенной жидкости, благодаря чему ими можно утолять жажду.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Кожура персиков и абрикосов может быть пристанищем для яиц глистов, если их собирают с земли. Поэтому перед едой их обязательно нужно мыть горячей водой. После приема персиков нужно полоскать рот водой, так как содержащаяся в них кислота разъедает эмаль.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ?

В 100 г абрикосов и персиков около 11 процентов углеводов, в основном глюкозы, поэтому плоды противопоказаны тем, кто страдает сахарным диабетом. В персиках тоже много углеводов, но - фруктозы больше, которая для диабетиков не вредна.

КАК ВЫБИРАТЬ?

Персики и абрикосы зачастую срывают зелеными, чтобы они не оказались переспелыми и испорченными во время «путешествия». Такие плоды даже при яркой окраске остаются твердыми (поэтому при покупке обязательно пощупайте фрукты), а их нежная кожица легко травмируется, обнажая недозрелую мякоть - явные признаки того, что это «не ваш» товар. Вторая крайность - переспевший товар. Его легко узнать по гнилым участкам коричневого цвета.