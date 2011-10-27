Население Земли к концу октября составит 7 млрд человек

Уже к концу октября население Земли составит 7 млрд. человек.

Об этом говорится в докладе Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA), представленном сегодня в Лондоне, передает РИА «Новости».

Численность населения Земли к 2100 году превысит 10 млрд. человек, а возможно, приблизится к 15 миллиардам в случае, если рождаемость в мире несколько увеличится.

«В случае небольшого увеличения рождаемости, особенно в густонаселенных странах, эти цифры могут быть выше: 10,6 миллиардов к 2050 году и более 15 миллиардов к 2100", - отмечается в докладе.

В исследовании говорится, что рост благосостояния, доступность образования и популяризация методов контрацепции способствуют снижению рождаемости, из-за чего многие развитые страны сталкиваются с низким уровнем замещения населения

В последние 60 лет рождаемость снизилась с 6 детей на одну женщину до 2,5. В настоящее время уровень рождаемости лежит в диапазоне от 1,7 ребенка на одну женщину в развитых странах до 4,2 в развивающихся.

В отчете UNFPA поднимаются такие вопросы, как проблема трудоустройства молодежи из бедных стран, экологические проблемы, поиск баланса между городским и сельским населением и проблемы миграции.