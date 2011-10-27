В Италии в результате наводнения погибли 9 человек

Число жертв наводнения в Италии, вызванного ливневыми дождями, достигло девяти человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на AGI.

Семь человек погибли на юге Лигурии, еще двое стали жертвами стихии на севере Тосканы. Кроме того, по данным La Repubblica, как минимум 12 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ливни обрушились в минувшие сутки сразу на несколько регионов Италии, но больше всего пострадал северо-запад страны. По данным синоптиков, в некоторых районах за день выпало до 500 миллиметров осадков.

В результате во многих местах произошли оползни, были повреждены дома, дороги и мосты. В частности, до воскресенья прекращено движение по железной дороге Генуя-Специя. Во многих районах нет электричества и телефонной связи. До некоторых мест можно добраться только на вертолете.

Три человека погибли в результате обрушения дома в городе Боргетто (Borghetto) в Лигурии, несколько людей до сих пор находятся под завалами. Другие люди захлебнулись в своих автомобилях и домах.

В спасательных операциях участвуют пожарные, используются резиновые лодки. За ночь были эвакуированы 50 человек, которые спасались от воды, забравшись на деревья. 300 человек были эвакуированы из города Аулла (Aulla) в Тоскане, где разлившаяся река затопила южную часть города, пишет Sky.it.

В последний раз сильные наводнения происходили в Италии в 2009 году, когда на северо-востоке Сицилии в результате разгула стихии погиб, как минимум, 31 человек.