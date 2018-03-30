Хламидиоз и хламидии - в чем опасность?
В последнее время словосочетания «лечу хламидиоз» и «диагностика хламидиоза» являются непременными атрибутами странички объявлений в любой газете...
В последнее время слова хламидии и хламидиоз встречаются все чаще и чаще, а словосочетания «лечу хламидиоз» и «диагностика хламидиоза» являются непременными атрибутами странички объявлений в любой газете.Тем не менее, распространенность и широкое использование указанных терминов вовсе не говорит о том, что хоть кто-нибудь из заболевших толком понимает, чем он болен, кто такие хламидии, где они были раньше и откуда эта напасть взялась.
Для начала расскажем о том, что из себя хламидии представляют. Итак, это такие микроорганизмы, которые по очень многим своим свойствам похожи на бактерии (например, имеют клеточную оболочку), но по размерам весьма близки к вирусам. Еще одна очень важная особенность хламидий – в организме человека или животного они находятся внутри клеток – в точности как вирусы.
Короче говоря, хламидии – уникальные микробы, это не вирусы, не бактерии; хламидии - они хламидии и есть. Их важнейшая особенность – уникальный способ жизни, уникальный цикл развития, не имеющий в природе аналогов – вначале в клетке образуются крупные незрелые образования, не обладающие никакими инфекционными свойствами.
Но по мере своего развития они уменьшаются приблизительно в 3-4 раза, приобретают инфекционные свойства, разрушают поврежденные клетки и, выходя из них, поражают клетки здоровые – так и возникает конкретная болезнь.
Хламидии – это не один какой-то микроб, род хламидий насчитывает более 30 возбудителей, вызывающих множество самых разнообразных болезней. А болеют этими болезнями люди с незапамятных времен, просто успехи микробиологии позволили, наконец, установить их (болезней) истинную причину.
Иллюстрируя древность хламидиозной инфекции, следует заметить, что типичные описания хворей, явно вызванных хламидиями, имеются в древнеегипетских папирусах ХV века до нашей эры и доподлинно известно – Гораций и Цицерон страдали хламидиозом.
Какие же болезни вызывают хламидии? Разные. Например, орнитоз – болезнь, некоторым образом напоминающая воспаление легких, но причина его – не всем известные стрептококки и стафилококки, а именно особый вид хламидий, обнаруженный у 132 видов птиц, – диких и очень диких, домашних и внутриклеточных (которые сидят в клетках), очень часто – попугаи, голуби, утки, куры.
С инфицированными экскрементами, пухом, пером хламидии попадают в человеческий организм – через рот (если не помыли руки после уборки курятника), или воздушно-пылевым путем. Так болезнь и возникает.
Еще один распространенный носитель хламидий – кошки (котята). Заражение происходит при прямом контакте человека со зверем – посредством укусов и царапин. Вначале, например, просто царапина на руке и все. Затем (через пару недель) увеличиваются подмышечные лимфоузлы, резко повышается температура – это и есть особая хламидиозная болезнь, которая так и называется – «болезнь кошачьих царапин».
И орнитоз, и болезнь кошачьих царапин – это так называемые зоонозные хламидиозы (термин «зоо-», в принципе, понятен – звери во всем виноваты). Но есть хламидиозы антропонозные, т. е. чисто человеческие. Самой известной, самой опасной и самой распространенной болезнью является трахома – хроническая болезнь глаз, при которой поражаются конъюнктива и роговица.
Многие читатели, возможно и не слышали такого слова, но трахома очень широко распространена во многих странах Южной Америки, Африки, Азии. Количество больных – не менее 400 миллионов, а в некоторые годы количество ослепших из-за трахомы достигает 20 миллионов человек! Кстати, в СССР трахомы в некоторых районах было много, но как массовая болезнь она была ликвидирована к концу 60-х годов и сейчас встречаются лишь единичные случаи.
Три перечисленные болезни – хоть и встречаются в нашей стране, но массового интереса широкой читательской аудитории не вызывают, потому что редкие. Хотя, если признаться честно, орнитоз встречается значительно чаще, чем диагностируется. И вот почему.
К счастью, хламидии, в отличие от вирусов, чувствительны к действию антибиотиков, но далеко не всех. Так, например, наиболее распространенные антибиотики группы пенициллина (ампициллин, оксациллин) или цефалоспорины (цефазолин, цефалексин) не действуют на хламидии вообще, а тетрациклин и эритромицин действуют и очень неплохо.
Заболела птичница тетя Маша воспалением легких, назначили пенициллин – никакого эффекта, назначили тетрациклин – поправилась. Мы-то теперь понимаем, что, скорее всего это был орнитоз, но какая тете Маше разница – тетя Маша не ученый, ей не диагноз важен, а конечный результат.
Тем не менее, интерес к хламидиозу стремительно возрастает, и причина тому – особый вариант болезни, получивший название урогенитальный хламидиоз.
Урогенитальный хламидиоз – болезнь, передающаяся половым путем, бывает она острой и хронической, а симптомы ее самые разнообразные. Понятно, что если речь идет о поражении (воспалении) органов мочеполовой сферы, то симптоматика будет соответствующей – и боли при мочеиспускании, и выделения, и зуд, и различные воспаления, обнаруживаемые при ультразвуковом исследовании (простатиты у мужчин, аднекситы у женщин и т. д.).
Но!!! Симптомов, позволяющих с уверенностью сказать: это хламидиоз – не существует. Преогромнейшее количество других микробов – от всем известного гонококка до загадочной уреоплазмы – могут вызывать болезни и симптомы неотличимые от хламидиоза.
Урогенитального хламидиоза стало много, если не сказать очень много. Но его не стало больше, чем было. Его просто научились диагностировать. Хламидию вообще трудно обнаружить и вырастить – она не растет на обычных микробиологических средах, ей для роста подавай исключительно живые клетки.
Поэтому доказывать, есть хламидия или нет – очень долго и очень дорого. Сейчас появились так называемые диагностикумы, способные не выращивать хламидию, а отвечать на два вопроса: есть в организме хламидия или нет и есть или нет антитела к хламидиям (то есть особые клетки, вырабатываемые организмом в ответ на проникновение хламидии).
Вернемся к вопросу «стало много». В США, например, ежегодно диагноз урогенитального хламидиоза устанавливается 3 млн. раз, а в Англии – 70 000 раз. Сколько таких больных у нас – не знает никто. Диагностикумы весьма дороги, отечественная промышленность их не выпускает, следовательно, диагноз хламидиоза можно установить лишь тому, кто имеет возможность и желание заплатить за диагностикум.
Некоторые принципиальные моменты, которые, тем не менее, важно знать.
•Естественного (врожденного) иммунитета к хламидиям не существует. Любой, к кому в организм хламидия попала, имеет довольно высокий риск заболеть. Перенесенное заболевание не обеспечивает иммунитета – короче говоря, болеть можно сколько угодно раз.
•Все, что вы раньше слышали про способы заразиться венерическими болезнями, имеет самое прямое отношение к хламидиозу. Наиболее похожи – и симптомы, и пути заражения, и последствия при отсутствии правильного лечения – хламидиоз и гонорея.
•Многие ведущие специалисты по венерическим болезням считают: если есть симптомы острого уретрита (частое, болезненное мочеиспускание) и не обнаружен гонококк (возбудитель гонореи) – вероятность хламидиоза 70% и выше.
•Гонококк и хламидия – сплошь и рядом живут вместе, вызывая уретриты и другие болезни мочеполовой сферы, даже заражение очень часто происходит одновременно.
•Что делать, чтобы не заболеть урогенитальным хламидиозом? Самый надежный способ – исключить половую жизнь, но многими он рассматривается как неприемлемый. Но ограничение количества половых партнеров + презерватив – достаточно надежные пути профилактики.
•Что делать если заболели: обращаться к специалистам, количество препаратов, которыми хламидиоз успешно лечится, довольно велико.
•Лечиться одному – бесполезная трата средств. Если у вас имеется постоянный половой партнер – дружно лечитесь вместе.
•Довольно часто диагностикумы указывают на наличие хламидий, но никаких клинических симптомов при этом нет. Ни в одном из медицинских руководств нет четкого ответа на вопрос: что в этом случае делать? Исследования в области хламидиозной инфекции активнейшим образом продолжаются, а изучение хламидиоза включено в программу приоритетных задач Всемирной Организации Здравоохранения. Скорее всего, если вы не монах (монашка), лечится все-таки надо – отсутствие признаков болезни у конкретного человека не дает оснований для того, чтобы подвергать риску заражения других.
•Нелеченый урогенитальный хламидиоз способен вызывать довольно серьезные осложнения и у мужчин, и у женщин; импотенция при этом развивается редко, но бесплодие часто.
•Главное. Хламидиоз не трагедия, а неприятность. От хламидиоза не умирают. Хламидиоз лечится. Но и к своему здоровью, и к рекомендациям врача следует относиться уважительно – и выбор антибиотика, и назначение препаратов, стимулирующих иммунитет, и сроки лечения, и профилактика повторных заражений – все это не так просто, как может показаться на первый взгляд, но и не настолько сложно, чтобы рвать на себе волосы и печально прощаться как с жизнью вообще, так и с половой жизнью в частности.
Евгений Комаровский