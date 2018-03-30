Хламидиоз и хламидии - в чем опасность?

В по­след­нее вре­мя сло­ва хлами­дии и хлами­ди­оз встре­ча­ют­ся все ча­ще и ча­ще, а сло­во­со­че­та­ния «ле­чу хлами­ди­оз» и «ди­аг­нос­ти­ка хлами­дио­за» яв­ля­ют­ся не­пре­мен­ны­ми ат­ри­бу­та­ми стра­нич­ки объ­яв­ле­ний в лю­бой га­зе­те. Тем не ме­нее, рас­прост­ра­нен­ность и ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ука­зан­ных тер­ми­нов во­все не го­во­рит о том, что хоть кто-ни­будь из за­бо­лев­ших тол­ком по­ни­ма­ет, чем он бо­лен, кто та­кие хлами­дии, где они бы­ли рань­ше и от­ку­да эта на­пасть взя­лась.

Для на­ча­ла рас­ска­жем о том, что из се­бя хлами­дии пред­став­ля­ют. Итак, это та­кие мик­ро­ор­га­низ­мы, ко­то­рые по очень мно­гим сво­им свойст­вам по­хо­жи на бак­те­рии (на­при­мер, име­ют кле­точ­ную обо­лоч­ку), но по раз­ме­рам весь­ма близ­ки к ви­ру­сам. Еще од­на очень важ­ная осо­бен­ность хлами­дий – в ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка или жи­вот­но­го они на­хо­дят­ся внут­ри кле­ток – в точ­нос­ти как ви­ру­сы.

Ко­ро­че го­во­ря, хлами­дии – уни­каль­ные мик­ро­бы, это не ви­ру­сы, не бак­те­рии; хлами­дии - они хлами­дии и есть. Их важ­ней­шая осо­бен­ность – уни­каль­ный спо­соб жиз­ни, уни­каль­ный цикл раз­ви­тия, не име­ю­щий в при­ро­де ана­ло­гов – вна­ча­ле в клет­ке об­ра­зу­ют­ся круп­ные не­зре­лые об­ра­зо­ва­ния, не об­ла­да­ю­щие ни­ка­ки­ми ин­фек­ци­он­ны­ми свойст­ва­ми.

Но по ме­ре сво­е­го раз­ви­тия они умень­ша­ют­ся при­бли­зи­тель­но в 3-4 ра­за, при­о­бре­та­ют ин­фек­ци­он­ные свойст­ва, раз­ру­ша­ют по­вреж­ден­ные клет­ки и, вы­хо­дя из них, по­ра­жа­ют клет­ки здо­ро­вые – так и воз­ни­ка­ет кон­крет­ная бо­лезнь.

Хлами­дии – это не один ка­кой-то мик­роб, род хлами­дий на­счи­ты­ва­ет бо­лее 30 воз­бу­ди­те­лей, вы­зы­ва­ю­щих мно­жест­во са­мых раз­но­об­раз­ных бо­лез­ней. А бо­ле­ют эти­ми бо­лез­ня­ми лю­ди с не­за­па­мят­ных вре­мен, прос­то успе­хи мик­ро­био­ло­гии по­зво­ли­ли, на­ко­нец, уста­но­вить их (бо­лез­ней) ис­тин­ную при­чи­ну.

Ил­люст­ри­руя древ­ность хлами­ди­оз­ной ин­фек­ции, сле­ду­ет за­ме­тить, что ти­пич­ные опи­са­ния хво­рей, яв­но вы­зван­ных хлами­ди­я­ми, име­ют­ся в древ­не­еги­пет­ских па­пи­ру­сах ХV ве­ка до на­шей эры и до­под­лин­но из­вест­но – Го­ра­ций и Ци­це­рон стра­да­ли хлами­ди­о­зом.

Ка­кие же бо­лез­ни вы­зы­ва­ют хлами­дии? Раз­ные. На­при­мер, ор­ни­тоз – бо­лезнь, не­ко­то­рым об­ра­зом на­по­ми­на­ю­щая вос­па­ле­ние лег­ких, но при­чи­на его – не всем из­вест­ные стреп­то­кок­ки и ста­фи­ло­кок­ки, а имен­но осо­бый вид хлами­дий, об­на­ру­жен­ный у 132 ви­дов птиц, – ди­ких и очень ди­ких, до­маш­них и внут­рик­ле­точ­ных (ко­то­рые си­дят в клет­ках), очень час­то – по­пу­гаи, го­лу­би, ут­ки, ку­ры.

С ин­фи­ци­ро­ван­ны­ми экскре­мен­та­ми, пу­хом, пе­ром хлами­дии по­па­да­ют в че­ло­ве­чес­кий ор­га­низм – че­рез рот (если не по­мы­ли ру­ки пос­ле убор­ки ку­рят­ни­ка), или воз­душ­но-пы­ле­вым пу­тем. Так бо­лезнь и воз­ни­ка­ет.

Еще один рас­прост­ра­нен­ный но­си­тель хлами­дий – кош­ки (ко­тя­та). За­ра­же­ние про­ис­хо­дит при пря­мом кон­так­те че­ло­ве­ка со зве­рем – по­средст­вом уку­сов и ца­ра­пин. Вна­ча­ле, на­при­мер, прос­то ца­ра­пи­на на ру­ке и все. За­тем (че­рез па­ру не­дель) уве­ли­чи­ва­ют­ся под­мы­шеч­ные лим­фо­уз­лы, рез­ко по­вы­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра – это и есть осо­бая хлами­ди­оз­ная бо­лезнь, ко­то­рая так и на­зы­ва­ет­ся – «бо­лезнь ко­шачь­их ца­ра­пин».

И ор­ни­тоз, и бо­лезнь ко­шачь­их ца­ра­пин – это так на­зы­ва­е­мые зоо­ноз­ные хлами­ди­о­зы (тер­мин «зоо-», в прин­ци­пе, по­ня­тен – зве­ри во всем ви­но­ва­ты). Но есть хлами­ди­о­зы ан­тро­по­ноз­ные, т. е. чис­то че­ло­ве­чес­кие. Са­мой из­вест­ной, са­мой опас­ной и са­мой рас­прост­ра­нен­ной бо­лезнью яв­ля­ет­ся тра­хо­ма – хро­ни­чес­кая бо­лезнь глаз, при ко­то­рой по­ра­жа­ют­ся конъ­юнк­ти­ва и ро­го­ви­ца.

Мно­гие чи­та­те­ли, воз­мож­но и не слы­ша­ли та­ко­го сло­ва, но тра­хо­ма очень ши­ро­ко рас­прост­ра­не­на во мно­гих стра­нах Юж­ной Аме­ри­ки, Аф­ри­ки, Азии. Ко­ли­чест­во боль­ных – не ме­нее 400 мил­ли­о­нов, а в не­ко­то­рые го­ды ко­ли­чест­во ослеп­ших из-за тра­хо­мы до­сти­га­ет 20 мил­ли­о­нов че­ло­век! Кста­ти, в СССР тра­хо­мы в не­ко­то­рых рай­о­нах бы­ло мно­го, но как мас­со­вая бо­лезнь она бы­ла лик­ви­ди­ро­ва­на к кон­цу 60-х го­дов и сей­час встре­ча­ют­ся лишь еди­нич­ные слу­чаи.

Три пе­ре­чис­лен­ные бо­лез­ни – хоть и встре­ча­ют­ся в на­шей стра­не, но мас­со­во­го ин­те­ре­са ши­ро­кой чи­та­тель­ской ауди­то­рии не вы­зы­ва­ют, по­то­му что ред­кие. Хо­тя, если при­знать­ся чест­но, ор­ни­тоз встре­ча­ет­ся зна­чи­тель­но ча­ще, чем ди­аг­нос­ти­ру­ет­ся. И вот по­че­му.

К счастью, хлами­дии, в от­ли­чие от ви­ру­сов, чувст­ви­тель­ны к дейст­вию ан­ти­био­ти­ков, но да­ле­ко не всех. Так, на­при­мер, наибо­лее рас­прост­ра­нен­ные ан­ти­био­ти­ки груп­пы пе­ни­цил­ли­на (ам­пи­цил­лин, ок­са­цил­лин) или це­фа­лос­по­ри­ны (це­фа­зо­лин, це­фа­лек­син) не дейст­ву­ют на хлами­дии во­об­ще, а тет­ра­цик­лин и эрит­ро­ми­цин дейст­ву­ют и очень не­пло­хо.

За­бо­ле­ла птич­ни­ца те­тя Ма­ша вос­па­ле­ни­ем лег­ких, на­зна­чи­ли пе­ни­цил­лин – ни­ка­ко­го эф­фек­та, на­зна­чи­ли тет­ра­цик­лин – по­пра­ви­лась. Мы-то те­перь по­ни­ма­ем, что, ско­рее все­го это был ор­ни­тоз, но ка­кая те­те Ма­ше раз­ни­ца – те­тя Ма­ша не уче­ный, ей не ди­аг­ноз ва­жен, а ко­неч­ный ре­зуль­тат.

Тем не ме­нее, ин­те­рес к хлами­ди­о­зу стре­ми­тель­но воз­рас­та­ет, и при­чи­на то­му – осо­бый ва­ри­ант бо­лез­ни, по­лу­чив­ший на­зва­ние уро­ге­ни­таль­ный хлами­ди­оз.

Уро­ге­ни­таль­ный хлами­ди­оз – бо­лезнь, пе­ре­да­ю­ща­я­ся по­ло­вым пу­тем, бы­ва­ет она ост­рой и хро­ни­чес­кой, а симп­то­мы ее са­мые раз­но­об­раз­ные. По­нят­но, что если речь идет о по­ра­же­нии (вос­па­ле­нии) ор­га­нов мо­че­по­ло­вой сфе­ры, то симп­то­ма­ти­ка бу­дет со­от­вет­ст­ву­ю­щей – и бо­ли при мо­че­ис­пус­ка­нии, и вы­де­ле­ния, и зуд, и раз­лич­ные вос­па­ле­ния, об­на­ру­жи­ва­е­мые при ульт­ра­зву­ко­вом ис­сле­до­ва­нии (про­ста­ти­ты у муж­чин, ад­нек­си­ты у жен­щин и т. д.).

Но!!! Симп­то­мов, по­зво­ля­ю­щих с уве­рен­ностью ска­зать: это хлами­ди­оз – не су­щест­ву­ет. Преог­ром­ней­шее ко­ли­чест­во дру­гих мик­ро­бов – от всем из­вест­но­го го­но­кок­ка до за­га­доч­ной уре­о­плаз­мы – мо­гут вы­зы­вать бо­лез­ни и симп­то­мы не­от­ли­чи­мые от хлами­дио­за.

Уро­ге­ни­таль­но­го хлами­дио­за ста­ло мно­го, если не ска­зать очень мно­го. Но его не ста­ло боль­ше, чем бы­ло. Его прос­то на­учи­лись ди­аг­нос­ти­ро­вать. Хлами­дию во­об­ще труд­но об­на­ру­жить и вы­рас­тить – она не рас­тет на обыч­ных мик­ро­био­ло­ги­чес­ких сре­дах, ей для рос­та по­да­вай ис­клю­чи­тель­но жи­вые клет­ки.

По­это­му до­ка­зы­вать, есть хлами­дия или нет – очень дол­го и очень до­ро­го. Сей­час по­яви­лись так на­зы­ва­е­мые ди­аг­нос­ти­ку­мы, спо­соб­ные не вы­ра­щи­вать хлами­дию, а отве­чать на два во­про­са: есть в ор­га­низ­ме хлами­дия или нет и есть или нет ан­ти­те­ла к хлами­ди­ям (то есть осо­бые клет­ки, вы­ра­ба­ты­ва­е­мые ор­га­низ­мом в от­вет на про­ник­но­ве­ние хлами­дии).

Вер­нем­ся к во­про­су «ста­ло мно­го». В США, на­при­мер, еже­год­но ди­аг­ноз уро­ге­ни­таль­но­го хлами­дио­за ус­та­нав­ли­ва­ет­ся 3 млн. раз, а в Ан­глии – 70 000 раз. Сколь­ко та­ких боль­ных у нас – не зна­ет ни­кто. Ди­аг­нос­ти­ку­мы весь­ма до­ро­ги, оте­чест­вен­ная про­мыш­лен­ность их не вы­пус­ка­ет, сле­до­ва­тель­но, ди­аг­ноз хлами­дио­за мож­но уста­но­вить лишь то­му, кто име­ет воз­мож­ность и же­ла­ние за­пла­тить за ди­аг­нос­ти­кум.

Не­ко­то­рые прин­ци­пи­аль­ные мо­мен­ты, ко­то­рые, тем не ме­нее, важ­но знать.

•Ес­тест­вен­но­го (врож­ден­но­го) им­му­ни­те­та к хлами­ди­ям не су­щест­ву­ет. Лю­бой, к ко­му в ор­га­низм хлами­дия по­па­ла, име­ет до­воль­но вы­со­кий риск за­бо­леть. Пе­ре­не­сен­ное за­бо­ле­ва­ние не обес­пе­чи­ва­ет им­му­ни­те­та – ко­ро­че го­во­ря, бо­леть мож­но сколь­ко угод­но раз.

•Все, что вы рань­ше слы­ша­ли про спо­со­бы за­ра­зить­ся ве­не­ри­чес­ки­ми бо­лез­ня­ми, име­ет са­мое пря­мое от­но­ше­ние к хлами­ди­о­зу. Наибо­лее по­хо­жи – и симп­то­мы, и пу­ти за­ра­же­ния, и по­следст­вия при от­сут­ст­вии пра­виль­но­го ле­че­ния – хлами­ди­оз и го­но­рея.

•Мно­гие ве­ду­щие спе­ци­а­ли­с­ты по ве­не­ри­чес­ким бо­лез­ням счи­та­ют: если есть симп­то­мы ост­ро­го урет­ри­та (час­тое, бо­лез­нен­ное мо­че­ис­пус­ка­ние) и не об­на­ру­жен го­но­кокк (воз­бу­ди­тель го­но­реи) – ве­ро­ят­ность хлами­дио­за 70% и вы­ше.

•Го­но­кокк и хлами­дия – сплошь и ря­дом жи­вут вмес­те, вы­зы­вая урет­ри­ты и дру­гие бо­лез­ни мо­че­по­ло­вой сфе­ры, да­же за­ра­же­ние очень час­то про­ис­хо­дит од­нов­ре­мен­но.

•Что де­лать, что­бы не за­бо­леть уро­ге­ни­таль­ным хлами­ди­о­зом? Са­мый на­деж­ный спо­соб – ис­клю­чить по­ло­вую жизнь, но мно­ги­ми он рас­смат­ри­ва­ет­ся как не­при­ем­ле­мый. Но огра­ни­че­ние ко­ли­чест­ва по­ло­вых парт­не­ров + пре­зер­ва­тив – до­ста­точ­но на­деж­ные пу­ти про­фи­лак­ти­ки.

•Что де­лать если за­бо­ле­ли: об­ра­щать­ся к спе­ци­а­лис­там, ко­ли­чест­во пре­па­ра­тов, ко­то­ры­ми хлами­ди­оз успеш­но ле­чит­ся, до­воль­но ве­ли­ко.

•Ле­чить­ся од­но­му – бес­по­лез­ная тра­та средств. Если у вас име­ет­ся по­сто­ян­ный по­ло­вой парт­нер – друж­но ле­чи­тесь вмес­те.

•До­воль­но час­то ди­аг­нос­ти­ку­мы ука­зы­ва­ют на на­ли­чие хлами­дий, но ни­ка­ких кли­ни­чес­ких симп­то­мов при этом нет. Ни в од­ном из ме­ди­цин­ских ру­ко­водств нет чет­ко­го от­ве­та на во­прос: что в этом слу­чае де­лать? Ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти хлами­ди­оз­ной ин­фек­ции ак­тив­ней­шим об­ра­зом про­дол­жа­ют­ся, а изу­че­ние хлами­дио­за вклю­че­но в про­грам­му при­ори­тет­ных за­дач Все­мир­ной Ор­га­ни­за­ции Здра­во­ох­ра­не­ния. Ско­рее все­го, если вы не мо­нах (мо­наш­ка), ле­чит­ся все-та­ки на­до – от­сут­ст­вие при­зна­ков бо­лез­ни у кон­крет­но­го че­ло­ве­ка не да­ет ос­но­ва­ний для то­го, что­бы под­вер­гать рис­ку за­ра­же­ния дру­гих.

•Не­ле­че­ный уро­ге­ни­таль­ный хлами­ди­оз спо­со­бен вы­зы­вать до­воль­но серь­ез­ные ос­лож­не­ния и у муж­чин, и у жен­щин; им­по­тен­ция при этом раз­ви­ва­ет­ся ред­ко, но бес­пло­дие час­то.

•Глав­ное. Хлами­ди­оз не тра­ге­дия, а не­при­ят­ность. От хлами­дио­за не уми­ра­ют. Хлами­ди­оз ле­чит­ся. Но и к сво­е­му здо­ровью, и к ре­ко­мен­да­ци­ям вра­ча сле­ду­ет от­но­сить­ся ува­жи­тель­но – и вы­бор ан­ти­био­ти­ка, и на­зна­че­ние пре­па­ра­тов, сти­му­ли­ру­ю­щих им­му­ни­тет, и сро­ки ле­че­ния, и про­фи­лак­ти­ка пов­тор­ных за­ра­же­ний – все это не так прос­то, как мо­жет по­ка­зать­ся на пер­вый взгляд, но и не на­столь­ко слож­но, что­бы рвать на се­бе во­ло­сы и пе­чаль­но про­щать­ся как с жизнью во­об­ще, так и с по­ло­вой жизнью в част­нос­ти.

Евгений Комаровский

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