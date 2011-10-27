Зеркала собирают в себе энергию человека
15 лет изучали влияние
Кто же из женщин не любит вертеться перед зеркалом? Но ученые не советуют слишком долго любоваться на свою красоту.
Американские исследователи одного из нью-йоркских институтов на протяжении 15 лет изучали влияние зеркала на человеческий организм с помощью сверхчувствительного магнитноволнового детектора.
Оказалось, что те, кто проводит слишком много времени перед зеркалом, особенно глядя себе в глаза, через некоторое время начинают чувствовать усталость и даже ухудшение памяти.
Детектор показал, что зеркала собирают в себе энергию человека, выступая так называемым «энергетическим вампиром». Процесс отбирания энергии наступает через три минуты разглядывания себя в зеркало.
Правда, ухудшение общего состояния – еще не единственный недостаток. Ученые узнали, что зеркало может привести к преждевременному старению кожи.
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