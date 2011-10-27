Зеркала собирают в себе энергию человека

10:29, 27 октября 2011
Зарубежные новости
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15 лет изучали влияние

Кто же из женщин не любит вертеться перед зеркалом? Но ученые не советуют слишком долго любоваться на свою красоту.
Американские исследователи одного из нью-йоркских институтов на протяжении 15 лет изучали влияние зеркала на человеческий организм с помощью сверхчувствительного магнитноволнового детектора.
Оказалось, что те, кто проводит слишком много времени перед зеркалом, особенно глядя себе в глаза, через некоторое время начинают чувствовать усталость и даже ухудшение памяти.
Детектор показал, что зеркала собирают в себе энергию человека, выступая так называемым «энергетическим вампиром». Процесс отбирания энергии наступает через три минуты разглядывания себя в зеркало.
Правда, ухудшение общего состояния – еще не единственный недостаток. Ученые узнали, что зеркало может привести к преждевременному старению кожи.
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