Чем полезна перловка

Тем, кто любит перловку, недостаток витаминов не грозит — в перловой каше присутствует практически весь необходимый набор полезных веществ. Есть в ней и витамины группы В (отвечают за слаженную работу нервной системы, красивые волосы и чистую кожу), и витамин А (нужен для хорошего зрения и защиты от инфекций), и витамин Е (предотвращает преждевременное старение), и витамин D (делает крепкими кости и зубы). Кроме того, в перловой крупе очень много микроэлементов — в её составе есть и железо, и кальций, и медь, и йод. Но главное богатство перловки — фосфор, по его содержанию перловая крупа почти в два раза превосходит остальные злаки. Фосфор не только необходим для нормального обмена веществ и хорошей работы мозга, но и считается «главным микроэлементом для спорстменов», ведь именно фосфор обесечивает скорость и мощь мышечных сокращений.

Ещё одно достоинство перловой крупы — обилие лизина. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно в отношении микробов, вызывающих герпес и острые простудные инфекции, поддерживает жизненный тонус и сохраняет здоровым сердце.

Для того чтобы получить вкусную и полезную перловую кашу, крупу нужно с вечера замочить в холодной воде. Утром залейте крупу водой или молоком, доведите до кипения, и варите на медленном огне (вода) или водяной бане (молоко), до мягкости зерен (около полутора часов). Отличным вариантом станет томление в духовке минут 15-20 в конце приготовления (лучше будет при этом добавить немного масла).

Правильно приготовленная перловка практически оптимальна по соотношению клетчатки, витаминов и микроэлементов. Кроме того, она обладает отличным, нежным вкусом и красивым светло-бежевым оттенком. Это отличный гарнир к тушеному или печеному мясу (особенно водоплавающих птиц).

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