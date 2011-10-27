Противоопухолевые свойства грецких орехов

Ученые университета Маршалла (США) провели эксперимент по воздействию грецких орехов на лабораторных грызунах. Беременных самок мышей кормили грецкими орехами, и продолжали давать им орехи во время кормления. Таким образом, мышата получали орехи на протяжении всего развития.

Эксперимент показал, что ореховая диета помогает снизить риск рака молочной железы в 2 раза. Причем, если опухоли у грызунов и появлялись, то оказывались не злокачественными.

Основываясь на результатах, профессор Элейн Хардман рекомендует женщинам употреблять по 50–55 грамм грецких орехов в день.

Об антираковых свойствах грецкого ореха ученые уже говорили. В прошлом году диетологи из Департамента питания в Америке доказали, что грецкие орехи замедляет рост раковой опухоли на простате у мышей и оказывает воздействие на гены, отвечающие за контроль роста опухоли и метаболизм, пишет zdr.ru.

Также грецкие орехи богаты растительными жирами из полиненасыщенных жирных кислот, что позволяет снизить уровень холестерина и улучшить состояние сосудов. Правда, следует помнить, что это хоть и растительные, но все-таки это жиры. Следовательно, для худеющих людей грецкие орехи не лучший выбор, ведь на 100 грамм орехов содержится более 60 граммов жиров.

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