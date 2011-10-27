Сколько пить, чтобы не стать алкоголиком

Любители алкоголя должны иметь три «трезвых» дня в неделю, чтобы не скатиться в разряд алкоголиков и не заполучить заболевание печени, сообщает The Telegraph.

Британские врачи из Королевского колледжа объявили, что существующие официальные рекомендации по потреблению алкоголя некорректны. В них указано, что мужчины должны выпивать не более 21 порции алкоголя в неделю, а женщины — не более 14. Одна порция содержит 8 г чистого спирта и соответствует половине бокала вина или 300-грамовой банке пива примерной крепости 3,5%. Однако, по мнению экспертов, ежедневное употребление даже в пределах рекомендованных норм рискованно для здоровья. Оно повышает шансы на развитие болезней печени и других серьезных недугов. Больше других рискуют здоровьем молодежь и женщины среднего возраста, привыкшие завершать свой трудовой день кружкой пива или бокалом вина.

По расчетам врачей, даже после приема нескольких порций на восстановление организма человеку требуется 2,58 совершенно трезвых дня в неделю. При этом разовая доза алкоголя не должна превышать 3-4 порций для мужчины и 2-3 — для женщины.

Ранее было доказано, что лучше пить каждый день, но по чуть-чуть, чем раз в неделю, но помногу.

www.medzapros.ru/news/2011/10/24/vrachi-poprosili-ne-pit-tri-dnya-v-nedelyu