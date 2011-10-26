Приднестровье вслед за Украиной перейдет на зимнее время

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь СМИРНОВ в среду, 26 октября, отменил собственный указ, который предусматривал отказ страны от перехода на зимнее время. Об этом сообщается на сайте президента ПМР.

Как говорится в тексте нового указа, Приднестровье перейдет на зимнее время (на один час назад) в 03:00 30 октября, в последнее воскресенье месяца. Отмена подписанного 10 октября указа мотивирована тем, что Приднестровье, Молдова (которая считает ПМР своей территорией) и Украина расположены в одном часовом поясе.

По данным ИТАР-ТАСС, которое приводит слова приднестровских экспертов, решение об отмене собственного указа И.СМИРНОВ принял после того, как Украина также передумала отменять переход на зимнее время на своей территории.

Напомним, Верховная Рада Украины 18 октября аннулировала принятое в конце сентября решение об отмене на территории страны перехода на зимнее время. Таким образом, Украина перейдет на зимнее время в последнее воскресенье октября.