Православные врачи - против суррогатного материнства

В конце прошлой недели делегаты III Всероссийского съезда православных врачей обратились к руководству страны с предложением о запрете суррогатного материнства и ЭКО для одиноких женщин. Текст обращения опубликован на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Участники съезда заявили, что «в целях поддержки института семьи, материнства и детства» следует, в частности, запретить суррогатное материнство — методику, позволяющую решить проблему невынашивания. При этом оплодотворенные яйцеклетки пациентки переносятся в организм другой женщины.

Кроме того, православные врачи, подписавшие обращение, требуют определить статус людей, имеющих право на вспомогательные репродуктивные технологии, следующим образом: «На применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) имеют право мужчина и женщина, состоящие в браке, при наличии диагноза бесплодия и обоюдного добровольного согласия на медицинское вмешательство». Из этого следует еще один пункт обращения о том, что одинокие женщины не имеют права на ЭКО, поскольку это будет нарушением прав ребенка на отца.

На сегодняшний день суррогатное материнство является официально разрешенной процедурой в России. Помимо Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, оно регулируется также Семейным кодексом, законом «Об актах гражданского состояния» и приказами Минздравсоцразвития России. Лица, не состоящие в браке, могут прибегнуть к программе суррогатного материнства. По свидетельству экспертов, воспользоваться услугами суррогатной матери или пройти процедуру ЭКО может и одинокая женщина.

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