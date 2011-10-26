Как распознать ребенка-аутиста по внешнему виду

Исследователи установили различие между чертами лица здорового ребёнка и ребёнка-аутиста.

Все части тела и органы развиваются в тесной взаимосвязи, оказывая влияние друг на друга. Это верно и в отношении мозга и лица: давно известно, что особенности формирования мозга могут впоследствии найти отражение в чертах лица. Причём это касается не только эмбрионального развития: даже через много лет после рождения какой-нибудь неврологический дефект может изменить внешность. Так что в каких-то моментах физиогномика, по сей день не имеющая научного статуса, всё же права.

Учёные из Университета Миссури (США) задались целью проверить, можно ли распознать ребёнка-аутиста по внешности. В исследовании приняли участие 64 мальчика с аутизмом и 41 обычный ребёнок 8-12 лет. Для каждого из них была построена 3D-модель головы, которую затем картировали по 17 точкам. Эти точки обозначали некие ключевые позиции на лице, вроде уголка глаза или ширины подносового желобка. После этого лицевую геометрию аутистов сравнивали с нормой.

Как утверждают авторы, отчитавшиеся о проделанной работе в журнале Molecular Autism, черты лица у аутичных детей действительно имеют некоторые общие признаки, отличающие их от детей здоровых. У них чуть шире раскрыты глаза и более широкая верхняя часть лица; щёки, нос и вообще средняя часть лица относительно короткие, не вытянутые; они отличаются более широким ртом и подносовым желобком. Кроме того, учёным удалось установить некоторые частные признаки, отличающие детей с разными видами аутистических расстройств и с разной симптоматикой. Так, детей, у которых доминируют проблемы с речью, можно по лицу отличить от тех, у кого ярче выражен повторяющийся репертуар поведения.

Знание того, как аутизм отражается на формировании лица, способно подсказать, в каких зонах он прячется. А это, в свою очередь, очертит круг возможных причин расстройства и окажет содействие в поисках мало-мальски эффективной (лекарственной или психологической) терапии. По лицу можно будет сказать, как и в каком темпе должна развиваться болезнь.

С другой стороны, эти результаты указывают лишь на корреляцию между чертами лица и неврологическими нарушениями, а это значит, что у нейрофизиологов и молекулярных биологов появляется новая головная боль: как объяснить всю эту физиогномику на языке клеток и биомолекул.

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