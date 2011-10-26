Кожа вокруг глаз расскажет о риске внезапной смерти

Кожа вокруг глаз может подсказать, существует ли повышенный риск преждевременной смерти, утверждают датские исследователи.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что наличие небольших кожных образований желтого цвета на коже вокруг глаз свидетельствуют о повышении риска внезапной смерти. Научное название этих новообразований – ксантелазмы.

Исследователи установили, что существует закономерность между появлением этих пятен вокруг глаз и возникновением сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пятна говорят о том, что в организме повышен уровень холестерина, который и может стать толчком для внезапной смерти, пояснили медики.

Эксперты резюмировали, что по их подсчетам, у людей с этими образованиями на коже вокруг глаз риск преждевременной смерти повышается на 50%, а также возрастает вероятность возникновения самых различных заболеваний, связанных с сосудами. Обнаружения у себя таких пятен должно послужить сигналом для срочного обращения к врачу, считают ученые.

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