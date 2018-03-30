Правила приема лекарств для детей
Дать препарат до еды или после, развести его соком или молоком?.. Как много, оказывается, надо знать!..
Все мы сталкиваемся с необходимостью дать малышу назначенное доктором лекарство.
И тут обнаруживается, сколько мелочей нам предстоит учесть: дать ли препарат до еды или после, развести ли его соком или молоком... Как много, оказывается, надо знать!
Основные правила...
Техника безопасности
•Нельзя давать детям лекарства без назначения врача или продолжать лечение без наблюдения специалиста.
•Внимательно рассчитывайте дозу.
•Храните лекарства подальше от любознательных малышей.
•Все препараты с просроченными сроками годности надо немедленно выбрасывать.
Способ «доставки» лекарства
Самым «удобным» для малышей считается путь через рот в кишечник, а оттуда уже в кровь и к «месту назначения». Заставить ребенка проглотить лекарство – это искусство, которому нужно еще поучиться.
Малыш не должен чувствовать, что от него что-то требуют – и он не будет капризничать! Как показал опыт, дети охотно принимают лекарства в виде приятных на вкус сиропов, неплохо реагируют на суспензии, растворы и эмульсии – все они легко глотаются.
А вот сухие порошки нужно измельчать и разбавлять молоком или сиропом. И в этом деле есть одна маленькая хитрость: смешивать лекарства лучше с теми напитками, которые ребенок пьет редко.
Странный вкус молока или сока может запомниться малышу, и он будет долго относиться к ним с подо-зрением. Что касается таблеток, их лучше смешивать с густой едой, уместив всю порцию в одну ложку, ведь от второй ребенок может отказаться.
Аспирин (ацетилсалициловая кислота) и анальгин (метамизол) признаны небезопасными для детей средствами и к использованию запрещены. В этот список нужно внести еще один препарат – нимесулид, который часто назначают малышам, хотя он слишком токсичен.
Еще одним предпочтительным для детей способом доставки лекарства в организм считается путь через рот в дыхательные пути, то есть ингаляция. В этом случае родители могут столкнуться с такой проблемой: поскольку малыши еще не умеют дышать по команде, то есть не смогут вдохнуть распыленный ингалятором препарат, эффект от лечения будет невелик.
Как раз на этот случай были созданы особые приспособления – небулайзеры, или спейсеры. Лекарство впрыскивается в специальный резервуар, малыш надевает маску и дышит этими испарениями.
Есть ситуации, когда доставить лекарство в организм ребенка лучше через прямую кишку. Например, если из-за нарушений в работе нервной системы грудничок часто срыгивает. Препарат вводят малышам как утром – после того как он сходит на горшок или после клизмы, так и на ночь. По окончании процедуры ребенок должен полежать на боку еще 15–20 минут.
Биологически активные добавки (БАДы) стали в последнее время очень популярной темой. Нужно помнить, что БАДы не проходят необходимых клинических испытаний, как это происходит с обычными лекарствами, и в большинстве случаев адресованы детям с 4 лет.
Можно наносить лекарства на кожу малыша или слизистые оболочки. Обратите внимание на процедуру закапывания капель. Перед тем как ввести их в нос, нужно сначала очистить его полость от слизи и корок ватным «фитильком», смоченным в физиологическом растворе.
Затем не забудьте наклонить голову малыша набок: влево, если вы собираетесь закапать капли в правую ноздрю, и вправо, если занимаетесь левой. Приготовьтесь к тому, что вам придется держать ручки, а иногда и ножки ребенка.
Что касается ушных капель, помните о том, что, перед тем как воспользоваться ими, препарат нужно согреть до температуры тела.
Время приема
Успех лечения во многом зависит от того, соблюдает ли мама назначенное доктором время приема препарата. Отступив от предписанного срока, мы можем повлиять на его лечебный эффект. Например, есть лекарства, которые нужно принимать до еды, потому что пища может ослабить их действие.
К таким средствам относятся бактериофаги – «коктейли» из микроорганизмов, обладающих свойством уничтожать своих вредных «сородичей», препараты, нормализующие микрофлору кишечника.
Во время или после еды назначают пить ферментные, противоаллергические, противоглистные средства, витамины, поскольку первые должны помогать усвоению пищи, а все остальные раздражают слизистую желудка.
...и самые распространенные ошибки
Говорят, удачное начало – это половина успеха любого дела. Спорить не приходится, и, если вы – новоиспеченная мама, постарайтесь твердо освоить науку кормления уже с первых дней.
Мама заболела
Стоит ли продолжать кормить малыша? Прерывать кормление грудью стоит только в случае серьезного недомогания. Легкие сезонные ОРВИ к ним не относятся, хотя здесь надо сделать одну оговорку. Продолжайте кормить ребенка, если вы боретесь с болезнью без помощи лекарств. В списке разрешенных препаратов – лишь парацетамол и ибупрофен.
А вдруг малыш тоже заболеет?
Не беспокойтесь о том, что можете заразить малыша: грудное молоко содержит большое количество антител, которые защищают его от инфекций. Кроме того, на время кормления желательно надевать четырехслойную маску, проложив между ее слоями чесночную массу.
В крайнем случае, если молодая мама сильно простужена, в первые «острые» дни болезни она может кормить ребенка сцеженным молоком. Только имейте в виду, что отнимать от груди, пусть и на время, стоит лишь малышей старше 3 месяцев.
Детишек помладше будет трудно приложить к ней снова: они быстро привыкают к легкой жизни, когда молоко не надо добывать, высасывая из груди: оно как будто само льется в рот из бутылочки.
Как быть, если я должна принимать лекарства?
Почти все препараты проникают в грудное молоко, а значит, попадают в организм малыша. К сожалению, даже небольшие дозы лекарств могут спровоцировать у младенцев аллергию, ведь очистительная система крови и механизмы выведения наружу продуктов обмена веществ работают у них пока не очень хорошо.
Поэтому, если молодой маме нужно принимать химические препараты, делать это лучше сразу после кормления. А если речь идет о небезопасных для малыша средствах, стоит сделать перерыв, поддерживая выработку молока с помощью молокоотсоса.
...и самые распространенные ошибки
«Если лекарство однажды помогло моему малышу, его можно дать ему снова». Представьте себе такую ситуацию: ребенок простудился и стал кашлять.
Врач прописал ему микстуру, с помощью которой малыш пошел на поправку. Ситуация повторилась, и мама решила дать ему то же самое лекарство. Но кашель у ребенка не прошел и стал сильнее. Пришлось вызывать врача, который обнаружил у него коклюш – болезнь, вызванную инфекцией, а значит, противокашлевая микстура ему была не нужна.
«Лекарства, которые помогают мне, помогут и моему ребенку».
Снова пример: задержка стула случается у малышей довольно часто, причиной тому служат не нарушения в работе системы пищеварения, как это бывает у взрослых, а особенности детского организма. Слабительные, которые принимают в такой ситуации родители, не только не поправят дела, но навредят ребенку.
«Нет ничего страшного в том, если я немного отступлю от назначенной доктором схемы приема лекарства».
Надо быть специалистом, чтобы представлять последствия таких отступлений. Многим из нас хорошо знаком препарат Имодиум (Janssen Pharmaceutica) – он помогает при расстройствах пищеварения. Так вот, его можно принимать столько раз, сколько у малыша случится жидкий стул. Продолжение лечения вызовет запор, с которым будет трудно справиться.
«Чтобы сбить температуру у ребенка, жаропонижающее нужно давать ему почаще».
Самыми безопасными для малышей сейчас признаны два препарата — парацетамол (Panadol, SmithKline Beecham; Детский Эффералган, UPSA) и ибупрофен (Нурофен, Boots Healthcare).
Через 30 минут после приема жаропонижающего лекарства температура у ребенка обычно снижается на 1–1,5 °С. Если она поднимется снова, дать малышу препарат можно будет только через 4—6 часов.
«У малыша начался насморк – надо закапать ему капли».
Доказано: сосудосуживающие капли не помогают детям, их носовые ходы еще слишком узкие, и, даже если лекарство снимет отек слизистой, дышать малышу легче не станет.
«Лекарства можно смешивать – так их удобнее принимать».
Разные препараты влияют на действие друг друга, что может привести к неожиданным результатам.