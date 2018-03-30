Правила приема лекарств для детей

Все мы стал­ки­ва­ем­ся с не­об­хо­ди­мостью дать ма­лы­шу на­зна­чен­ное док­то­ром ле­кар­ст­во.

И тут об­на­ру­жи­ва­ет­ся, сколь­ко ме­ло­чей нам пред­сто­ит учесть: дать ли пре­па­рат до еды или пос­ле, раз­вес­ти ли его со­ком или мо­ло­ком... Как мно­го, ока­зы­ва­ет­ся, на­до знать!

Ос­нов­ные пра­ви­ла...

Тех­ни­ка без­опас­нос­ти

•Не­льзя да­вать де­тям ле­кар­ст­ва без на­зна­че­ния вра­ча или про­дол­жать ле­че­ние без на­блю­де­ния спе­ци­а­лис­та.

•Вни­ма­тель­но рас­счи­ты­вай­те до­зу.

•Хра­ни­те ле­кар­ст­ва по­даль­ше от лю­боз­на­тель­ных ма­лы­шей.

•Все пре­па­ра­ты с про­сро­чен­ны­ми сро­ка­ми год­нос­ти на­до не­мед­лен­но вы­бра­сы­вать.

Спо­соб «до­став­ки» ле­кар­ст­ва

Са­мым «удоб­ным» для ма­лы­шей счи­та­ет­ся путь че­рез рот в ки­шеч­ник, а от­ту­да уже в кровь и к «мес­ту на­зна­че­ния». За­ста­вить ре­бен­ка про­гло­тить ле­кар­ст­во – это ис­кус­ст­во, ко­то­ро­му нуж­но еще по­учить­ся.

Ма­лыш не дол­жен чувст­во­вать, что от не­го что-то тре­бу­ют – и он не бу­дет кап­риз­ни­чать! Как по­ка­зал опыт, де­ти охот­но при­ни­ма­ют ле­кар­ст­ва в ви­де при­ят­ных на вкус си­ро­пов, не­пло­хо ре­а­ги­ру­ют на сус­пен­зии, рас­тво­ры и эмуль­сии – все они лег­ко гло­та­ют­ся.

А вот су­хие по­рош­ки нуж­но из­мель­чать и раз­бав­лять мо­ло­ком или си­ро­пом. И в этом де­ле есть од­на ма­лень­кая хит­рость: сме­ши­вать ле­кар­ст­ва луч­ше с те­ми на­пит­ка­ми, ко­то­рые ре­бе­нок пьет ред­ко.

Стран­ный вкус мо­ло­ка или со­ка мо­жет за­пом­нить­ся ма­лы­шу, и он бу­дет дол­го от­но­сить­ся к ним с по­до-зре­ни­ем. Что ка­са­ет­ся таб­ле­ток, их луч­ше сме­ши­вать с гус­той едой, умес­тив всю пор­цию в од­ну лож­ку, ведь от вто­рой ре­бе­нок мо­жет от­ка­зать­ся.

Ас­пи­рин (аце­тил­са­ли­ци­ло­вая кис­ло­та) и аналь­гин (ме­та­ми­зол) при­зна­ны не­без­опас­ны­ми для де­тей средст­ва­ми и к ис­поль­зо­ва­нию за­пре­ще­ны. В этот спи­сок нуж­но вне­сти еще один пре­па­рат – ни­ме­су­лид, ко­то­рый час­то на­зна­ча­ют ма­лы­шам, хо­тя он слиш­ком ток­си­чен.

Еще од­ним пред­по­чти­тель­ным для де­тей спо­со­бом до­став­ки ле­кар­ст­ва в ор­га­низм счи­та­ет­ся путь че­рез рот в ды­ха­тель­ные пу­ти, то есть ин­га­ля­ция. В этом слу­чае ро­ди­те­ли мо­гут столк­нуть­ся с та­кой про­бле­мой: по­сколь­ку ма­лы­ши еще не уме­ют ды­шать по ко­ман­де, то есть не смо­гут вдох­нуть рас­пы­лен­ный ин­га­ля­то­ром пре­па­рат, эф­фект от ле­че­ния бу­дет не­ве­лик.

Как раз на этот слу­чай бы­ли со­зда­ны осо­бые при­спо­соб­ле­ния – не­бу­лай­зе­ры, или спей­се­ры. Ле­кар­ст­во впрыс­ки­ва­ет­ся в спе­ци­аль­ный ре­зер­ву­ар, ма­лыш на­де­ва­ет мас­ку и ды­шит эти­ми ис­па­ре­ни­я­ми.

Есть си­ту­а­ции, ког­да до­ста­вить ле­кар­ст­во в ор­га­низм ре­бен­ка луч­ше че­рез пря­мую киш­ку. На­при­мер, если из-за на­ру­ше­ний в ра­бо­те нер­в­ной сис­те­мы груд­ни­чок час­то сры­ги­ва­ет. Пре­па­рат вво­дят ма­лы­шам как ут­ром – пос­ле то­го как он схо­дит на гор­шок или пос­ле клиз­мы, так и на ночь. По окон­ча­нии про­це­ду­ры ре­бе­нок дол­жен по­ле­жать на бо­ку еще 15–20 ми­нут.

Био­ло­ги­чес­ки ак­тив­ные до­бав­ки (БА­Ды) ста­ли в по­след­нее вре­мя очень по­пу­ляр­ной те­мой. Нуж­но пом­нить, что БА­Ды не про­хо­дят не­об­хо­ди­мых кли­ни­чес­ких ис­пы­та­ний, как это про­ис­хо­дит с обыч­ны­ми ле­кар­ст­ва­ми, и в боль­шинст­ве слу­ча­ев ад­ре­со­ва­ны де­тям с 4 лет.

Мож­но на­но­сить ле­кар­ст­ва на ко­жу ма­лы­ша или сли­зи­с­тые обо­лоч­ки. Об­ра­ти­те вни­ма­ние на про­це­ду­ру за­ка­пы­ва­ния ка­пель. Пе­ред тем как ввес­ти их в нос, нуж­но сна­ча­ла очис­тить его по­лость от сли­зи и ко­рок ват­ным «фи­тиль­ком», смо­чен­ным в фи­зио­ло­ги­чес­ком рас­тво­ре.

За­тем не за­будь­те на­кло­нить го­ло­ву ма­лы­ша на­бок: вле­во, если вы со­би­ра­е­тесь за­ка­пать кап­ли в пра­вую ноз­дрю, и впра­во, если за­ни­ма­е­тесь ле­вой. При­го­товь­тесь к то­му, что вам при­дет­ся дер­жать руч­ки, а иног­да и нож­ки ре­бен­ка.

Что ка­са­ет­ся уш­ных ка­пель, пом­ни­те о том, что, пе­ред тем как вос­поль­зо­вать­ся ими, пре­па­рат нуж­но со­греть до тем­пе­ра­ту­ры те­ла.

Вре­мя при­ема

Успех ле­че­ния во мно­гом за­ви­сит от то­го, со­блю­да­ет ли ма­ма на­зна­чен­ное док­то­ром вре­мя при­ема пре­па­ра­та. От­сту­пив от пред­пи­сан­но­го сро­ка, мы мо­жем по­вли­ять на его ле­чеб­ный эф­фект. На­при­мер, есть ле­кар­ст­ва, ко­то­рые нуж­но при­ни­мать до еды, по­то­му что пи­ща мо­жет осла­бить их дейст­вие.

К та­ким средст­вам от­но­сят­ся бак­те­рио­фа­ги – «кок­тей­ли» из мик­ро­ор­га­низ­мов, об­ла­да­ю­щих свойст­вом унич­то­жать сво­их вред­ных «со­ро­ди­чей», пре­па­ра­ты, нор­ма­ли­зу­ю­щие мик­роф­ло­ру ки­шеч­ни­ка.

Во вре­мя или пос­ле еды на­зна­ча­ют пить фер­мент­ные, про­ти­во­ал­лер­ги­чес­кие, про­ти­вог­лист­ные средст­ва, ви­та­ми­ны, по­сколь­ку пер­вые долж­ны по­мо­гать усво­е­нию пи­щи, а все осталь­ные раз­дра­жа­ют сли­зис­тую же­луд­ка.

...и са­мые рас­прост­ра­нен­ные ошиб­ки

Го­во­рят, удач­ное на­ча­ло – это по­ло­ви­на успе­ха лю­бо­го де­ла. Спо­рить не при­хо­дит­ся, и, если вы – но­во­ис­пе­чен­ная ма­ма, по­ста­рай­тесь твер­до осво­ить на­уку корм­ле­ния уже с пер­вых дней.

Ма­ма за­бо­ле­ла

Сто­ит ли про­дол­жать кор­мить ма­лы­ша? Пре­ры­вать корм­ле­ние гру­дью сто­ит толь­ко в слу­чае серь­ез­но­го не­до­мо­га­ния. Лег­кие се­зон­ные ОР­ВИ к ним не от­но­сят­ся, хо­тя здесь на­до сде­лать од­ну ого­вор­ку. Про­дол­жай­те кор­мить ре­бен­ка, если вы бо­ре­тесь с бо­лезнью без по­мо­щи ле­карств. В спис­ке раз­ре­шен­ных пре­па­ра­тов – лишь па­ра­це­та­мол и ибуп­ро­фен.

А вдруг ма­лыш то­же за­бо­ле­ет?

Не бес­по­кой­тесь о том, что мо­же­те за­ра­зить ма­лы­ша: груд­ное мо­ло­ко со­дер­жит боль­шое ко­ли­чест­во ан­ти­тел, ко­то­рые за­щи­ща­ют его от ин­фек­ций. Кро­ме то­го, на вре­мя корм­ле­ния же­ла­тель­но на­де­вать че­ты­рех­с­лой­ную мас­ку, про­ло­жив меж­ду ее сло­я­ми чес­ноч­ную мас­су.

В край­нем слу­чае, если мо­ло­дая ма­ма силь­но прос­ту­же­на, в пер­вые «ост­рые» дни бо­лез­ни она мо­жет кор­мить ре­бен­ка сце­жен­ным мо­ло­ком. Толь­ко имей­те в ви­ду, что от­ни­мать от гру­ди, пусть и на вре­мя, сто­ит лишь ма­лы­шей стар­ше 3 ме­ся­цев.

Де­ти­шек пом­лад­ше бу­дет труд­но при­ло­жить к ней сно­ва: они быст­ро при­вы­ка­ют к лег­кой жиз­ни, ког­да мо­ло­ко не на­до до­бы­вать, вы­са­сы­вая из гру­ди: оно как буд­то са­мо льет­ся в рот из бу­ты­лоч­ки.

Как быть, если я долж­на при­ни­мать ле­кар­ст­ва?

Поч­ти все пре­па­ра­ты про­ни­ка­ют в груд­ное мо­ло­ко, а зна­чит, по­па­да­ют в ор­га­низм ма­лы­ша. К со­жа­ле­нию, да­же не­боль­шие до­зы ле­карств мо­гут спро­во­ци­ро­вать у мла­ден­цев ал­лер­гию, ведь очис­ти­тель­ная сис­те­ма кро­ви и ме­ха­низ­мы вы­ве­де­ния на­ру­жу про­дук­тов об­ме­на ве­ществ ра­бо­та­ют у них по­ка не очень хо­ро­шо.

По­это­му, если мо­ло­дой ма­ме нуж­но при­ни­мать хи­ми­чес­кие пре­па­ра­ты, де­лать это луч­ше сра­зу пос­ле корм­ле­ния. А если речь идет о не­без­опас­ных для ма­лы­ша средст­вах, сто­ит сде­лать пе­ре­рыв, под­дер­жи­вая вы­ра­бот­ку мо­ло­ка с по­мощью мо­ло­ко­от­со­са.

...и са­мые рас­прост­ра­нен­ные ошиб­ки

«Если ле­кар­ст­во од­наж­ды по­мог­ло мо­е­му ма­лы­шу, его мож­но дать ему сно­ва». Пред­ставь­те се­бе та­кую си­ту­а­цию: ре­бе­нок прос­ту­дил­ся и стал каш­лять.

Врач про­пи­сал ему микс­ту­ру, с по­мощью ко­то­рой ма­лыш по­шел на по­прав­ку. Си­ту­а­ция пов­то­ри­лась, и ма­ма ре­ши­ла дать ему то же са­мое ле­кар­ст­во. Но ка­шель у ре­бен­ка не про­шел и стал силь­нее. При­шлось вы­зы­вать вра­ча, ко­то­рый об­на­ру­жил у не­го кок­люш – бо­лезнь, вы­зван­ную ин­фек­ци­ей, а зна­чит, про­ти­во­каш­ле­вая микс­ту­ра ему бы­ла не нуж­на.

«Ле­кар­ст­ва, ко­то­рые по­мо­га­ют мне, по­мо­гут и мо­е­му ре­бен­ку».

Сно­ва при­мер: за­держ­ка сту­ла слу­ча­ет­ся у ма­лы­шей до­воль­но час­то, при­чи­ной то­му слу­жат не на­ру­ше­ния в ра­бо­те сис­те­мы пи­ще­ва­ре­ния, как это бы­ва­ет у взрос­лых, а осо­бен­нос­ти дет­ско­го ор­га­низ­ма. Сла­би­тель­ные, ко­то­рые при­ни­ма­ют в та­кой си­ту­а­ции ро­ди­те­ли, не толь­ко не по­пра­вят де­ла, но на­вре­дят ре­бен­ку.

«Нет ни­че­го страш­но­го в том, если я не­мно­го от­ступ­лю от на­зна­чен­ной док­то­ром схе­мы при­ема ле­кар­ст­ва».

На­до быть спе­ци­а­лис­том, что­бы пред­став­лять по­следст­вия та­ких от­ступ­ле­ний. Мно­гим из нас хо­ро­шо зна­ком пре­па­рат Имо­ди­ум (Janssen Pharmaceutica) – он по­мо­га­ет при рас­стройст­вах пи­ще­ва­ре­ния. Так вот, его мож­но при­ни­мать столь­ко раз, сколь­ко у ма­лы­ша слу­чит­ся жид­кий стул. Про­дол­же­ние ле­че­ния вы­зо­вет за­пор, с ко­то­рым бу­дет труд­но спра­вить­ся.

«Что­бы сбить тем­пе­ра­ту­ру у ре­бен­ка, жа­ро­по­ни­жа­ю­щее нуж­но да­вать ему по­ча­ще».

Са­мы­ми без­опас­ны­ми для ма­лы­шей сей­час при­зна­ны два пре­па­ра­та — па­ра­це­та­мол (Panadol, SmithKline Beecham; Дет­ский Эф­фе­рал­ган, UPSA) и ибуп­ро­фен (Ну­ро­фен, Boots Healthcare).

Че­рез 30 ми­нут пос­ле при­ема жа­ро­по­ни­жа­ю­ще­го ле­кар­ст­ва тем­пе­ра­ту­ра у ре­бен­ка обыч­но сни­жа­ет­ся на 1–1,5 °С. Если она под­ни­мет­ся сно­ва, дать ма­лы­шу пре­па­рат мож­но бу­дет толь­ко че­рез 4—6 ча­сов.

«У ма­лы­ша на­чал­ся на­сморк – на­до за­ка­пать ему кап­ли».

До­ка­за­но: со­су­до­су­жи­ва­ю­щие кап­ли не по­мо­га­ют де­тям, их но­со­вые хо­ды еще слиш­ком уз­кие, и, да­же если ле­кар­ст­во сни­мет отек сли­зис­той, ды­шать ма­лы­шу лег­че не ста­нет.

«Ле­кар­ст­ва мож­но сме­ши­вать – так их удоб­нее при­ни­мать».

Раз­ные пре­па­ра­ты вли­я­ют на дейст­вие друг дру­га, что мо­жет при­вес­ти к не­ожи­дан­ным ре­зуль­та­там.

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